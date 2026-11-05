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Jhon Arias marca doblete de golazos con Palmerias: Lorenzo celebra la faena colombiana en Brasil

Jhon Arias dijo presente en el primer tiempo de la victoria de Palmeiras, sobre Remo, por el Brasileirao.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

5 de noviembre de 2026 a las 7:03 p. m.
Jhon Arias (izq, junto a sus compañeros de Palmeiras) llega fino a la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo (der.) en Selección Colombia.
Jhon Arias (izq, junto a sus compañeros de Palmeiras) llega fino a la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo (der.) en Selección Colombia. Foto: Getty Images.

El 10 de la Selección Colombia llega fino a los amistosos contra chile en noviembre. Este jueves, Jhon Arias se reportó con doblete de golazos al servicio de Palmeiras, en el partido contra Remo, por la fecha 34 del Brasileirao.

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La primera anotación de Palmeiras en el partido llegó gracias a Jhon Arias. A los 4′ de juego, el colombiano agarró una pelota en el área, eludió al portero de Remo, y con el arco a merced definió para colocar el 1-0 en el Nubank Parque de São Paulo.

Tan solo 10 minutos después, a los 14′ del primer tiempo, Jhon Arias recibió un centro rastrero desde la derecha, y lo definió con calidad para colocar el 2-0 parcial, en el marcador, a favor de Palmeiras.

Después lo que vino fue una faena a favor del verdão, que se fue ganándole 4-1 a Remo al descanso. La expectativa está puesta para la segunda parte, donde podría haber una verdadera goleada en el marcador.

Jhon Arias pisa fuerte en la previa con Selección Colombia

Se espera que en las próximas horas salga la lista de convocados, en la Selección Colombia, para la doble fecha amistosa contra Chile.

Es casi seguro que Jhon Arias va a ser uno de los llamados, y más tomando en cuenta que se quedó con la número 10 tras el retiro de James Rodríguez. Eso, además de sus buenos desempeños con Palmeiras, dejan bien parado al atacante.

HARRISON, NEW JERSEY - OCTOBER 02: Jhon Arias #10 of Colombia reacts during the second half of an International Friendly match between Colombia and Paraguay at Sports Illustrated Stadium on October 02, 2026 in Harrison, New Jersey. Paraguay defeated Colombia 1-0. (Photo by Elsa/Getty Images)
Jhon Arias, el 10 de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Quien más sonríe es el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, porque entiende que una de sus fichas clave llega a punto para los partidos venideros.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
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Además de Jhon Arias, Camilo Durán también se reportó con doblete en su equipo, Celtic de Escocia, este mismo jueves 5 de noviembre. Dos alegrías para Lorenzo, quien sigue liderando el recambio generacional que vive el combinado cafetero, luego de la eliminación del Mundial 2026.

Colombia vs. Chile: fechas y horarios para ver la doble jornada amistosa

  • Colombia vs. Chile: viernes, 13 de noviembre de 2026 en Cali
  • Chile vs. Colombia: martes, 17 de noviembre de 2026 en Santiago de Chile