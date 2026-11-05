Jhon Arias marca doblete de golazos con Palmerias: Lorenzo celebra la faena colombiana en Brasil

El 10 de la Selección Colombia llega fino a los amistosos contra chile en noviembre. Este jueves, Jhon Arias se reportó con doblete de golazos al servicio de Palmeiras, en el partido contra Remo, por la fecha 34 del Brasileirao.

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La primera anotación de Palmeiras en el partido llegó gracias a Jhon Arias. A los 4′ de juego, el colombiano agarró una pelota en el área, eludió al portero de Remo, y con el arco a merced definió para colocar el 1-0 en el Nubank Parque de São Paulo.

¡JHON ARIAS ABRE EL MARCADOR PARA PALMEIRAS ANTE REMO! El colombiano eludió al arquero y definió con el arco solo y en 4' minutos el 'Verdao' lo gana 1-0. #BrasileiraoxWIN 🇨🇴🔥⚽🟢 https://t.co/t5JV6OuR3J — Win Sports (@WinSportsTV) November 5, 2026

Tan solo 10 minutos después, a los 14′ del primer tiempo, Jhon Arias recibió un centro rastrero desde la derecha, y lo definió con calidad para colocar el 2-0 parcial, en el marcador, a favor de Palmeiras.

¡DOBLETE DE JHON ARIAS ANTE REMO! El colombiano volvió a marcar en el #BrasileiraoxWIN y marcó el 2-0 parcial del 'Verdao'. 🇨🇴🔥⚽🟢 https://t.co/MpTD8z8ofY — Win Sports (@WinSportsTV) November 5, 2026

Después lo que vino fue una faena a favor del verdão, que se fue ganándole 4-1 a Remo al descanso. La expectativa está puesta para la segunda parte, donde podría haber una verdadera goleada en el marcador.

Jhon Arias pisa fuerte en la previa con Selección Colombia

Se espera que en las próximas horas salga la lista de convocados, en la Selección Colombia, para la doble fecha amistosa contra Chile.

Es casi seguro que Jhon Arias va a ser uno de los llamados, y más tomando en cuenta que se quedó con la número 10 tras el retiro de James Rodríguez. Eso, además de sus buenos desempeños con Palmeiras, dejan bien parado al atacante.

Jhon Arias, el 10 de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Quien más sonríe es el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, porque entiende que una de sus fichas clave llega a punto para los partidos venideros.

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Además de Jhon Arias, Camilo Durán también se reportó con doblete en su equipo, Celtic de Escocia, este mismo jueves 5 de noviembre. Dos alegrías para Lorenzo, quien sigue liderando el recambio generacional que vive el combinado cafetero, luego de la eliminación del Mundial 2026.

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