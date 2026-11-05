Deportivo Cali confirma una baja sensible para el clásico contra América: Dudamel busca el reemplazo

Hay clásico en el Valle del Cauca y la expectativa va en aumento. Por la fecha 18 de la Liga Betplay, Deportivo Cali se verá las caras con el América en un partidazo que definirá gran parte de la pelea por la ventaja deportiva o ‘punto invisible’ en los cuadrangulares semifinales.

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Por ahora, hay tres clubes en disputa por esa condición, los dos colosos del Valle del Cauca y Atlético Nacional. El clásico que se disputará en el Pascual Guerrero es un choque directo por la zona alta de la tabla de posiciones y va a definir cuál de los dos llegará a última fecha con más chances de estar en los dos primeros puestos.

Cabe recordar que el ‘punto invisible’ da la etiqueta de ‘cabeza de serie’ en los cuadrangulares. Es decir, ante un eventual empate en puntos en el grupo, no habrá otro ítem de desempate y solamente esa condición le hace imposible a los otros clubes sumar la misma cantidad de puntos que el de la ventaja deportiva.

Con un hombre de la casa como Rafael Dudamel, el Cali construyó una gran nómina de jugadores que se ve en óptimo estado físico y que dan variantes y soluciones en el frente de ataque. Para el derbi del Valle del Cauca, el entrenador venezolano no contará con un compatriota por convocatoria a la ‘Vinotinto’.

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La Selección Venezuela se medirá ante el equipo del País Vasco y Rusia el 14 y 17 de noviembre, respectivamente, y en esa convocatoria aparece el atacante Eduard Bello, quien ha sido importante para el Deportivo Cali este semestre y el técnico Rafael Dudamel ha podido experimentar de sus cualidades en el frente de ataque.

Baja sensible del Cali para el clásico

Mientras Atlético Nacional será local ante Deportivo Pereira en Medellín, rojos y verdiblancos protagonizarán el partido de la fecha en Colombia, siendo América el local en un escenario que ya tiene confirmados 30 mil hinchas en las gradas del Pascual Guerrero.

Eduard Bello celebra uno de sus goles con el Deportivo Cali contra el Cúcuta Deportivo. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Por su parte, Deportivo Cali es una de las gratas revelaciones este semestre en el fútbol colombiano. Luego de rondar por los últimos lugares de las tablas, un promedio precario que lo tuvo al borde de la zona roja del descenso en años anteriores y muy lejos del acumulado anual en reclasificación sin posibilidades de ir a torneo internacional, hoy las cosas son diferentes.

Sin Eduard Bello, Dudamel y su Deportivo Cali esperan sacar los tres puntos en un escenario que se pintará de rojo y un ambiente hostil. Si hay victoria azucarera, quedará cerca de la ventaja deportiva para pelear por el título.