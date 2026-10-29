Cambió la tabla de reclasificación: Once Caldas supera al Deportivo Cali y Medellín se hunde

Once Caldas dio un golpe sobre la mesa con su victoria ante Alianza FC en el Estadio Palogrande (1-0). El conjunto manizaleño se metió en la discusión por el tiquete a cuadrangulares y, de paso, superó al Deportivo Cali en la tabla de reclasificación.

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Independiente Medellín, por su parte, se hundió en las dos tablas después de perder contra Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo (3-1). El ‘Poderoso’ no encuentra la salida a su mala racha y está al borde de la eliminación, aunque sigue dependiendo de sí mismo.

Si la Liga BetPlay terminara hoy, así quedarían los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana:

Copa Libertadores 2027:

Junior de Barranquilla (Campeón primer semestre)

Colombia 2 (Campeón segundo semestre)

Atlético Nacional (líder de reclasificación)

América de Cali (segundo en reclasificación)

Copa Sudamericana 2027:

Colombia 1 (Campeón de la Copa BetPlay)

Independiente Santa Fe (tercero en reclasificación)

Once Caldas (cuarto en reclasificación)

Deportivo Cali (quinto en reclasificación)

Dependiendo los campeones de Liga y Copa en este segundo semestre, se podría abrir una ventana para Deportes Tolima, Millonarios o Independiente Medellín que vienen empujando en las siguientes posiciones de la reclasificación.

Once Caldas ganó un partido clave

La victoria de Once Caldas vs. Alianza FC fue determinante para meterse en el grupo de los ocho y dar un paso más hacia la clasificación a Copa Sudamericana.

El equipo manizaleño lleva seis partidos consecutivos sin perder bajo las órdenes del ‘Panelo’ Valencia y sueña con pelear por el título a final de año.

Michael Barrios fue el autor del único gol del partido disputado en el Palogrande. El extremo vallecaucano tomó la responsabilidad de cobrar un penal ante la ausencia de Dayro Moreno (suplente) y decretó la victoria del ‘Blanco Blanco’ ante Alianza.

“Nos vamos contentos a casa con los tres puntos y seguimos en la pelea que es lo más importante”, declaró Barrios en rueda de prensa.

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Amaranto Perea no puede levantar al DIM

Justo después del triunfo de Once Caldas en Manizales, Independiente Medellín cayó contra Internacional de Bogotá en Techo y alargó su crisis de resultados.

Amaranto Perea pende de un hilo como director técnico del ‘Poderoso’, aunque asegura tener confianza en lograr la clasificación a cuadrangulares. “Incómodo, con mucho dolor. Como hincha del equipo me duele lo que está pasando, me da impotencia porque el equipo se ha caído mucho”, indicó el DT.

“Seguimos creyendo que manteniendo lo de hoy vamos a ganar los partidos que quedan, el margen de error se estrechó demasiado, pero seguimos con la fuerza suficiente para pensar que no nos podemos quedar por fuera de los cuadrangulares”, agregó.