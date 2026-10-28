Eduardo Luis responde al reclamo que le hizo Juan Fernando Quintero: “Tan lejos de la realidad no estoy”

El narrador y periodista, Eduardo Luis López, le contestó a Juan Fernando Quintero luego de que este último le reclamara, públicamente, por unas declaraciones que había hecho en las últimas horas.

Juanfer Quintero confrontó a Eduardo Luis y le cantó la tabla: “Debería ser profesional”

Comunicado oficial de Medellín sobre el contrato de Juan Fernando Quintero y su lesión

Juan Fernando Quintero salió al paso por los rumores, y lo que se ha dicho, de la lesión que padece en Independiente Medellín. Esta lo dejaría fuera en un momento clave de la temporada, y las críticas le llovieron al talentoso volante.

“Por ejemplo, el señor Eduardo Luis dijo hace dos días que ‘Juan Fernando siempre trae algo’. El señor Eduardo Luis debería ser profesional y averiguar, investigar qué es lo que está pasando, para así darle un mensaje a la gente”, dijo Quintero, en diálogo con el programa Clásico Paisa.

Que belleza como se las cantó Juanfer Quintero al bocón de Eduardo Luis. https://t.co/Jpgih3iPxh — Gustavo (@tavoOrtizF) October 28, 2026

Eduardo Luis: “”

En el programa La FM Más Fútbol, Eduardo Luis se tomó unos minutos para referirse a la polémica con Juan Fernando Quintero. Fue este miércoles, 28 de octubre, en vivo:

“Lo he dicho muchas veces: nosotros tenemos tanto derecho a dar nuestras declaraciones, como los personajes tienen derecho a contestarnos. Yo digo que eso es absolutamente normal; JuanFer se molestó por unas declaraciones que di acá, y que quiero que escuchen”. Acto seguido, colocaron la grabación de Eduardo Luis mencionando lo que a Quintero no le habría gustado.

“JuanFer, parcero, yo tengo derecho de opinar en mi trabajo lo que yo quiera mientras que sea respetuoso. Creo que irrespetuoso no he sido, yo hablo periodísticamente, no me meto en la vida personal de nadie. Yo soy periodista, mi trabajo es opinar, a algunas personas les gustan mis opiniones, a otras no”.

“Y, sobre la información: JuanFer, hace cinco semanas fue la lesión. Yo ceo que tan lejos de la realidad no estoy. Y esa lesión no se informó, se ocultó. Mi crítica iba más al Medellín que a Juan Fernando Quintero, para ser claro. Cuando yo digo ‘en el Medellín no cuentan estas cosas, no infirman cuánto tiempo exactamente’, tal vez yo fui imprudente...”.

Eduardo Luis habló del tema de Juan Fernando Quintero El periodista respondió a las declaraciones de Juan Fer y explicó su postura frente a lo sucedido. @EduardoLuisFut @JFCadavid #LaFMMásFútbol https://t.co/ZHKHpGoYET — Deportes RCN (@DeportesRCN) October 28, 2026

¿Qué dijo Eduardo Luis que molestó a Juan Fernando Quintero?

Según el propio Eduardo Luis, fue: “Lo de JuanFer, un día más en la oficina. Cuando usted contrata a JuanFer, dentro de todo lo bueno, tenga ahí que ese man se le va a desaparecer un rato, y que usted va a estar embalado”.

Dichas declaraciones fueron en el mismo espacio periodístico referenciado, antes de que estallara la polémica entre el narrador y el jugador del Medellín.