Luis Alberto Posada se pronunció por incómodo tema y habló sobre radical decisión: “Presuntas irregularidades”

Luis Alberto Posada, famosa voz de la música popular, sorprendió a miles de sus seguidores con un pronunciamiento oficial que salió a la luz. El artista, a través de sus abogados y representante musical, expuso una incómoda situación que atravesaba.

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De acuerdo con lo que se conoció a través de sus redes sociales, el cantante se encuentra lidiando con un problema profesional, enfocado en canciones que interpretó e hizo parte de su repertorio.

El mánager y el abogado subieron un video, donde expusieron lo que estaba pasando, ya que había personas que se preguntaban por qué no interpretaba ciertos temas en sus conciertos y cuál era la razón por la que su canal de YouTube desapareció de un momento a otro.

En el comunicado oficial, los integrantes del equipo del famoso destaparon que uno de los compositores de las canciones de Posada registró la música como si fuera su autoría, generando problemas fuertes. Aquel hombre presentó quejas y papeles a la plataforma digital, alegando asuntos de derechos de autor.

“Luis Alberto Posada, a través de sus representantes legales, los abogados Miguel Morales y Mario Iguarán, y Posada Records, informa las razones por las cuales algunas canciones han sido retiradas temporalmente de sus presentaciones en vivo y su canal oficial de YouTube fue suspendido temporalmente”, se lee.

En cuanto a los puntos a tratar, se logró saber qué era lo que pasaba:

“1. Disputa por derechos de autor. Se adelantan acciones legales debido a presuntas irregularidades en el registro de algunas obras musicales por parte del compositor Héctor Fabio Martínez. 2. Suspensión de YouTube. El canal oficial de Luis Alberto Posada fue suspendido temporalmente a raíz de reclamaciones relacionadas con los derechos de dichas canciones”, dijo.

“3. Presentaciones en vivo. Por decisión del artista, algunas canciones no serán interpretadas en sus conciertos mientras se resuelve la controversia legal. 4. Solicitud a medios y plataformas. Luis Alberto Posada manifiesta que no autoriza la regrabación ni la difusión de canciones interpretadas con su voz y escritas por Héctor Fabio Martínez, y solicita a los medios de comunicación y plataformas digitales abstenerse de promover dicho material”, agregaron.

Por último, en cuanto al tema legal, el equipo sigue buscando defender este trabajo de Luis Alberto, de manera que haya una respuesta positiva en el proceso que no se manejó de forma adecuada.

“5. Acciones legales. El equipo jurídico continuará adelantando las actuaciones correspondientes para defender los derechos e intereses del artista”, concluyó.