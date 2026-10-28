Flavia Dos Santos, famosa sexóloga, llamó la atención en redes sociales tras la victoria de Lula da Silva como presidente de Brasil. El político de izquierda fue reelegido, luego de una reñida disputa electoral con Flávio Bolsonaro.

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La artista celebró este resultado y mostró que estaba a favor de lo que sucedió en las urnas el pasado 25 de octubre. La brasileña compartió una imagen y dejó claro que se sentía feliz con lo que había sucedido.

Sin embargo, lo particular de la situación fue que Flavia Dos Santos despertó reacciones en plataformas digitales con una inesperada publicación que realizó en su cuenta de X, en la que se refirió a un pronunciamiento de Abelardo De La Espriella.

La famosa presentadora comentó un mensaje del mandatario colombiano, quien aseguró que apoyó a Bolsonaro, pero reconoció la victoria de Lula da Silva. Allí puntualizó que el pueblo era el que elegía, por lo que debía respetarse el resultado y trabajar de la mano para que Latinoamérica fluyera.

La sexóloga no se contuvo y aplaudió estas palabras, asegurando que había sido un buen mensaje para todos los habitantes de Colombia.

“Qué buen mensaje”, escribió, junto a emojis de aplausos.

No obstante, este gesto fue criticado por muchas personas, ante lo cual la integrante de La FM tomó la palabra y se defendió, al reafirmar que no votaba en Colombia y solamente opinaba desde su perspectiva personal.

“¡Dios mío! ¡Aterricen! En primer lugar, NO VOTO en Colombia porque no tengo ciudadanía y, por eso, no opino fuera de mi país (¿no era obvio?)”, escribió.

“En segundo lugar, ¿quién de los que critican aquí ha leído siquiera una línea de los periódicos, libros u opiniones de los brasileños? (¿Basar opiniones en redes? ¡Ufff, qué peligro y qué poca inteligencia!)“, agregó.

Para finalizar, la exintegrante de Día a día apuntó que seguiría bloqueando a todos aquellos que solo insultaban y no debatían.

“Y, en tercer lugar, bloqueo a quienes, por falta de pensamiento y argumentos, no logran discutir, sino que solamente se dedican a insultar, como si eso fuera a asustarme o a callarme. No tengo ni tiempo ni interés para eso. ¡Soy feminista, lectora (y no de autoayuda), trabajadora, politizada y muy consciente de mis decisiones! Ahora sí, ¿construimos ideas?“, concluyó.