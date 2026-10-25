“Brasil es nuestro”: así celebró Flavia Dos Santos la reelección de Lula da Silva en Brasil

La jornada electoral en Brasil concluyó este domingo con la confirmación de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Tras la difusión de los datos oficiales emitidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE), diversas personas han manifestado su postura tras conocer los resultados.

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Entre las reacciones más destacadas figura la de la sexóloga y psicóloga brasileña Flavia Dos Santos, quien celebró la victoria del candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Minutos después de que se consolidara el conteo de votos, la profesional de la salud mental y figura de la televisión colombiana compartió un video en sus cuentas oficiales.

La publicación incluye un mensaje en portugués: “O Brasil é dos brasileiros”, que en español traduce a “Brasil es de los brasileños”, acompañado por fragmentos del himno nacional de su país de origen.

En la descripción del contenido, Dos Santos añadió la frase: “¡Brasil es nuestro!”.

Esta manifestación se dio pocas horas después de que la propia sexóloga publicara una fotografía junto a su esposo en la que mostraba en sus redes el certificado de votación.

En dicha imagen, ambos realizaron con la mano el gesto distintivo asociado a la campaña de Lula da Silva, consistente en formar la letra “L” con los dedos índice y pulgar.

A lo largo de su carrera pública en Colombia, Dos Santos ha expresado en diversas ocasiones su afinidad con agendas y luchas sociales afines al sector político que encabeza el mandatario electo, por lo que su postura en este debate electoral se mantuvo alineada con sus posturas públicas anteriores.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Tribunal Superior Electoral, con más del 96 % de los votos contabilizados, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,7 % de los sufragios válidos, mientras que el senador Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,3 %.

La segunda vuelta se desarrolló en un entorno de estrecha competencia. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro había registrado una ventaja previa con más de 2,2 millones de votos por encima de Lula da Silva.

La jornada de votación en el territorio brasileño registró una extensión en su horario de cierre. El magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), acogió un recurso presentado por la campaña del oficialismo para extender la atención en las mesas por dos horas adicionales, hasta las 7:00 p. m. hora local, tras reportes sobre inconvenientes en el servicio de transporte público que afectaron el traslado de los votantes.

Con este resultado, Lula da Silva accederá a un nuevo periodo al frente del gobierno brasileño, consolidando su presencia en la conducción de la economía más grande de América Latina.

Por su parte, la candidatura de Flávio Bolsonaro, centrada en propuestas sobre seguridad ciudadana y reformas en materia penal, representó la principal alternativa del sector conservador en esta contienda.

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En este momento, los dirigentes de países como México, Cuba, Paraguay y Bolivia han extendido sus felicitaciones al presidente Lula da Silva por su reelección.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro felicitó a Lula da Silva por su victoria frente a Flávio Bolsonaro y aseguró que “es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”.