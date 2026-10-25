Claudia Bahamón se sinceró sobre Emmanuel Restrepo tras su paso por ‘MasterChef’: “Me he desenamorado”

MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los realities más vistos de la televisión nacional, conquistando a la audiencia con cada nueva temporada. El formato reúne a reconocidas figuras del mundo del entretenimiento, quienes deben enfrentarse a diferentes desafíos para demostrar sus habilidades en la cocina.

En medio de esta competencia, Claudia Bahamón se ha convertido en una de las figuras más importantes, ya que, como presentadora, es la encargada de explicar las reglas de cada reto, acompañar a los participantes durante las pruebas y añadir emoción a los momentos de mayor tensión.

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Además, en algunas ocasiones, les brinda apoyo a los concursantes cuando necesitan una mano extra durante la competencia. Por eso, su presencia constante ha permitido que construya un vínculo cercano con las celebridades que se animan a participar.

Sin embargo, esta conexión no siempre es igual, según confirmó la misma Claudia Bahamón, debido a sus diferentes personalidades.

“Me he desenamorado de Emmanuel”

En este contexto, la presentadora habló sobre la personalidad de Emmanuel Restrepo en MasterChef Celebrity y sorprendió con la perspectiva que tiene sobre el actor. “Me he desenamorado de Emmanuel”, dijo.

Aunque Emmanuel ha protagonizado tensos momentos en la competencia gastronómica, Bahamón halagó su carisma y otras cualidades que hicieron de su participación en el reality una experiencia que disfrutó mucho.

“Es un personaje, lo amo, es lo más auténtico del mundo. Me fascina cuando las personas no se guardan sus sentimientos y él es una persona que tiene evidentemente los sentimientos a flor de piel, por eso se frustra o se emociona y lo cuenta sin filtros”, dijo.

A medida que avanzaron los episodios del programa, Claudia Bahamón aseguró que tanto ella como el equipo aprendieron a conocer y querer a Emmanuel tal como es. Además, en tono de broma, comentó que quizá lo que le hizo falta fue “juete”, una expresión coloquial con la que sugirió, de manera jocosa, que tal vez no lo corrigieron lo suficientemente bien durante su participación en MasterChef.

De esta manera, la presentadora dejó en evidencia que, más allá de su papel en el reality, disfrutó de momentos divertidos gracias a participantes como Emmanuel, demostrando que entre ambos existe una relación de confianza que les permite compartir bromas y situaciones espontáneas.

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Asimismo, aclaró que, pese a que su función principal es presentar cada reto de MasterChef y explicar sus reglas, su amplia trayectoria en el concurso le ha permitido involucrarse cada vez más en la dinámica de la cocina.

Precisamente por eso siempre busca transmitirles seguridad a los participantes y, al mismo tiempo, motivarlos a dar lo mejor de sí y elevar sus exigencias con cada preparación.