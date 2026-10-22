“Todo mi cariño”: el sentido mensaje de Claudia Bahamón a Rodrigo Lara tras su salida del Gobierno

La presentadora colombiana Claudia Bahamón reaccionó públicamente a la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, luego de que se confirmara la renuncia del funcionario tras los anuncios del Gobierno nacional sobre cambios en la cartera política.

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A través de un comentario en redes sociales, la conductora del programa MasterChef Celebrity envió un mensaje de afecto y reconocimiento al exministro, una muestra de respaldo que captó la atención de los usuarios en plataformas digitales.

Con la frase “Todo mi cariño y admiración” acompañado de emojis de corazones, Bahamón hizo público su apoyo a Lara en el momento en que se oficializaba su salida del gabinete.

Bahamón, reconocida por su amplia trayectoria en la televisión nacional y su labor en causas ambientales, suele mantener una postura de perfil bajo frente a la coyuntura política del país, por lo que su interacción en la publicación no pasó desapercibida.

La reacción de Bahamón ocurrió de manera simultánea a los acontecimientos políticos que derivaron en la salida de Lara. El anuncio sobre la reestructuración en el Ministerio del Interior se conoció inicialmente a través de la cuenta oficial de X del presidente Abelardo De La Espriella, quien agradeció los 76 días de gestión de Lara Restrepo al frente de la cartera.

Posteriormente, Rodrigo Lara hizo oficial su renuncia mediante una carta dirigida al mandatario en la que formalizó su decisión de carácter “libre, voluntaria e irrevocable”.

En la carta, el exministro presentó un balance de su paso por la entidad, destacando aspectos como la cancelación de 557 contratos de prestación de servicios y el reintegro de 103.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda.

El ministro también destacó la expedición del Decreto 1525 de 2026 sobre protesta social y los avances en la reforma de la consulta previa, una de las apuestas que presentó como prioritarias durante su gestión.

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La renuncia de Lara se produjo mientras se adelantaban debates legislativos clave en el Congreso de la República, entre ellos la discusión del proyecto de Ley de Sometimiento en las comisiones primeras conjuntas y la aprobación del presupuesto nacional.

En el anuncio presidencial también se confirmó que el exprocurador Alejandro Ordóñez asumirá la titularidad del Ministerio del Interior, mientras que el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá de forma temporal la gestión de la cartera en calidad de encargado mientras se formaliza la posesión.