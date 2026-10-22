Fonseca fue condecorado en Bogotá: esta es la razón del histórico reconocimiento antes de su esperado show

El cantautor bogotano Juan Fernando Fonseca Carrera, conocido artísticamente como Fonseca, recibió este miércoles un reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá.

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La institución le otorgó la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, una de las máximas distinciones que entrega el Cabildo Distrital a ciudadanos ilustres por sus aportes a la sociedad y a la cultura.

El homenaje fue impulsado por los concejales Rolando González y Andrea Carolina Hernández, quienes destacaron la trayectoria del artista y la proyección de la música colombiana a nivel internacional a lo largo de sus más de dos décadas de carrera profesional.

El concejal Rolando González expresó el propósito institucional detrás del galardón otorgado al compositor.

“Fonseca representa el talento de Bogotá que trasciende fronteras sin perder sus raíces. Su música nos recuerda la riqueza de nuestra identidad cultural y demuestra que el arte (…) Reconocer su trayectoria es exaltar a un bogotano que lleva con orgullo el nombre de nuestra ciudad y de Colombia”, afirmó González durante la sesión.

Posteriormente, a través de su cuenta oficial en la red social X, el concejal ratificó su mensaje respecto al apoyo institucional a la cultura: “Bogotá lo vio nacer y el mundo aprendió a cantar con él. @Fonseca es de esos bogotanos que nos hacen sacar pecho. Hoy le entregamos la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, en el Concejo de Bogotá, por llevar nuestra música y nuestras raíces a tantos rincones del mundo. Le apuesto a la cultura porque nuestros artistas hacen grande a Colombia”.

Fonseca es condecorado Foto: Cortesía

El reconocimiento coincide con el desarrollo de la gira nacional del artista, denominada ‘Antes que el tiempo se vaya tour’, la cual contempla su regreso a los escenarios de la capital colombiana.

El evento estaba programado originalmente para llevarse a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín; sin embargo, debido a inconvenientes técnicos relacionados con la conservación de la gramilla del estadio, el equipo de producción anunció la reubicación del concierto hacia el recinto Vive Claro.

Al respecto, Fonseca se refirió al ajuste logístico y confirmó que las fechas programadas se mantienen vigentes para el público asistente: “Por motivos de fuerza mayor, que creo que todo el mundo conoció, no pudimos hacerlo en El Campín, pero lo bueno es que la fecha sigue siendo la misma, las ganas y la emoción todavía más y el Vive Claro es un escenario espectacular”, señaló el músico sobre el cambio de sede.

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Nacido en Bogotá en 1979, Fonseca ha consolidado una carrera dentro de la música latina combinando ritmos tradicionales colombianos como el vallenato y el pop tropical.

A lo largo de su carrera ha obtenido múltiples galardones internacionales, entre ellos varios premios Grammy Latino. Además de su trabajo discográfico, el concejo subrayó su participación en iniciativas de carácter social e integración a través de la Fundación Gratitud, enfocada en el fortalecimiento del tejido social mediante la cultura.