La multa poco conocida que puede sorprender a carros y motos en temporada de lluvias

Colombia atraviesa una temporada de lluvias, en donde varias regiones del país se han visto afectadas por las fuertes precipitaciones que han provocado inundaciones, granizadas y afectaciones.

¿Va a conducir bajo la lluvia en Bogotá? Estas recomendaciones pueden evitarle un accidente

Durante los recorridos que cientos de conductores hacen durante este periodo, están propensos a tener ciertos incidentes; uno de ellos es cuando mojan a un motociclista o peatón, ya sea de manera intencional o accidental.

Si bien para muchos este acto no trae repercusiones, la realidad es que cometer estas acciones puede terminar en infracciones que pueden imponer los agentes de tránsito a los conductores.

A pesar de las lluvias, se mantienen las condiciones favorables en los 9 corredores de ingreso a la ciudad. Foto: Plan retorno en Bogotá hoy, lunes 8 de junio: reportan alto flujo vehicular en la Autosur

El Código Nacional de Tránsito es la normativa que se encarga de imponer la seguridad vial en el país, aplicando distintas reglamentaciones para proteger a todos los usuarios de la vía, entre ellos los motociclistas. En la ley 769 de 2002 se establecen los deberes y responsabilidades que deben seguir los conductores cuando están manejando en las calles del país.

La multa que pueden recibir conductores en temporadas de lluvia

En el país, si bien no hay escrita una norma que indique que un ciudadano puede recibir una multa por mojar a alguien, realizar esa acción de manera intencional a un motociclista o a un peatón puede costar caro.

De acuerdo con el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, si un conductor se encuentra “realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas”, los agentes de tránsito le podrán imponer una multa tipo D.7, lo que deriva en un pago de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Dentro de la ley 769 también se establecen los límites de velocidad que un conductor debe tener en ciertos espacios, entre ellos zonas escolares, terminales u hospitales. Situaciones como estas también pueden aplicar en temporada de lluvias, en la que se aconseja que los ciudadanos reduzcan su velocidad cuando hay fuertes precipitaciones o charcos.

Lluvias de intensidad variable se esperan en Bogotá, especialmente en localidades del oriente y suroriente durante la tarde. Foto: Getty Images

Si el usuario no acata esta normativa, podría recibir una multa tipo C.5, en la que el pago es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

La gravedad sobre el incidente se tiene en cuenta por medio de varios aspectos, entre ellos la velocidad en la que iba el vehículo, si el conductor cometió la acción con intención y si la persona afectada sufrió heridas o lesiones.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indica que en temporadas de lluvia se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Reducir la velocidad y aumentar la distancia para frenar cuando empieza a llover.

No realizar maniobras peligrosas o movimientos bruscos con el volante.

Evitar movilizarse por vías con lodo, arroyos o carreteras inundadas, pues el vehículo podría perder estabilidad y capacidad de agarre sobre el asfalto.

Respetar siempre las señales de tránsito.