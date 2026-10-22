¿Por qué el Gobierno De La Espriella quiere que Colombia sea potencia automotriz? La apuesta tras la inversión con Renault

El mercado automotor ha tenido un crecimiento muy notable durante el 2026 en Colombia, registrando números que no se veían en el país durante muchos años.

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Los últimos reportes de la Andi y Fenalco demuestran este resurgir del sector. Durante el mes de septiembre se registraron 33.835 vehículos nuevos, cifra que representó un crecimiento del 36,1 % frente al mismo mes de 2025 y que ha sido el mayor registro mensual observado desde el año 2014.

Esta dinámica también se vio destacada por la presencia de vehículos eléctricos e híbridos, quienes han formado parte del 46 % del mercado de carros nuevos y alcanzado una participación del 50,7 % durante un mes, demostrando cada vez el interés de los ciudadanos por adquirir estas tecnologías.

Dentro de este suceso, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha estado avanzando en múltiples estrategias para seguir impulsando a Colombia como un país capaz de atraer inversión, generar empleo y fortalecer proveedores locales.

La apuesta del Gobierno De La Espriella para el sector automotor

Las acciones más recientes realizadas por el actual Gobierno se notan en lo registrado durante el pasado 20 de octubre, en la que el Ministerio de Comercio anunció un proyecto con una inversión de US$ 150 millones con la planta Renault Sofasa.

A través de este proyecto, la administración del presidente De La Espriella busca fabricar un nuevo vehículo en la nación, aplicar nuevas tecnologías, fortalecer la producción nacional y atender los mercados de países latinoamericanos desde Colombia.

“Eso es lo que queremos desde el Gobierno: convertir la confianza en inversión; la inversión en producción; y la producción en empleo, innovación y exportaciones. Nuestro mensaje a los inversionistas es claro: Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo. Para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica, reglas previsibles, trámites sencillos y diálogo con el sector productivo”, comentó el ministro de Comercio, Mauricio Gómez.

El Gobierno nacional también ha apuntado por otras vías, entre ellas el regreso de la marca de carros japoneses, Mazda, como fabricante local. El presidente Abelardo De La Espriella, durante una de sus alocuciones, informó al país el interés de reactivar los vínculos comerciales y de inversión con el país asiático.

En la ciudad de Tokio, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, mantuvo un espacio de diálogo no solamente con Mazda, sino con otras marcas como Toyota y Toshiba, para establecer proyectos que fortalezcan el sector automotor colombiano.

“Estamos trabajando, por ejemplo, para que Mazda pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia, para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos. Aquí les vamos a dar todas las garantías”, afirmó De La Espriella.

Los diálogos con Mazda con el Gobierno Nacional progresaron, comenzando diálogos para traer de regreso a la compañía e incluir la posibilidad de instalar una planta de ensamblaje.

“Fuimos a Tokio hace unas semanas y dijimos que queríamos ver a Mazda en Colombia. Aquí están. Aquí estamos hablando con ellos, abriéndoles las puertas del país y diciéndoles que los queremos de vuelta en Colombia”, informó Gómez Amín.