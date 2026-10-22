Tulio Recomienda dijo cómo ve el país en la actualidad y fue claro sobre detalle: “Yo a veces no entiendo”

Tulio Zuloaga ha destacado en el país como un gran presentador, cocinero y emprendedor, llamando la atención con su marca Tulio Recomienda, la cual tiene bastante acogida en redes sociales. Este sello ha cautivado a miles de personas, las cuales están pendientes de los ‘Masters’, que son jornadas para mover restaurantes y la industria gastronómica del país.

“Uno nunca deja de ser alcohólico”: Dany Hoyos comparte su verdad y lanza frase que hará pensar a muchos

Recientemente, el también actor estuvo charlando en Sin Filtro, de SEMANA, precisamente sobre su experiencia como emprendedor, como presentador y como persona en un país como Colombia.

En el diálogo, Zoluaga afirmó que su perspectiva del país era muy amplia, ya que creía que era un lugar con muchas oportunidades y espacios para aprender. El famoso comentó que había detalles que no entendía, tal y como eran las peleas por asuntos políticos que solían rodear la coyuntura nacional.

“Yo siempre veo nuestro país como ‘un país lleno de muchas oportunidades’. En este momento estamos en unas posiciones y peleas, entre los colombianos, que yo a veces no entiendo ni comprendo. Puedes tener el pensamiento político que sea. Es como si yo te peleara porque no crees en Dios, entonces no estás apoyando la salvación del mundo”, afirmó.

“Todos podemos vivir como hermanos y colombianos, trabajar desde la orilla que sea y aportar por los demás. Veo una efervescencia que me imagino que pasará. Somos una nación muy joven , esa es la realidad, si se compara con otras naciones del mundo. Todos habrán pasado por esto, estamos en la adolescencia de nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera. Me imagino que llegaremos a un punto de madurez”, aseguró.

Tulio Recomienda agregó que siempre se sentiría orgulloso de su tierra, pese a los errores que se daban en panoramas sociales y políticos. Allí señaló que había mucho en qué trabajar, pero siempre mantenía la certeza de que Colombia era “chévere y de gente linda”.

“Siempre que me pregunten por Colombia, te voy a decir que es un país que amo y valoro… Se puede hacer mucho aquí, lleno de oportunidades, tenemos que trabajar en muchas cosas como seguridad y justicia social, pero lo vamos a lograr. Colombia siempre ha sido un país chévere, lleno de gente linda, que ofrece mucho a los colombianos y personas de afuera”.