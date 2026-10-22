A través de su cuenta de Instagram, la reconocida presentadora Andrea Serna, quien lleva una larga trayectoria en la televisión colombiana y se ha convertido en la imagen principal del reality El desafío, de Caracol Televisión, hizo estremecer el corazón de sus seguidores en la tarde del miércoles, 21 de octubre, tras compartir un conmovedor relacionado con una dolorosa pérdida en su hogar.

“Jamás imaginé que la partida de un peludito doliera tanto”, anotó la también modelo en su publicación, haciendo referencia a su gato llamado Copito, que se convirtió en un importante integrante de su familia desde hace varios años.

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Su ausencia, según mencionó Serna en el texto, dejó un profundo vacío en su hogar, pero al mismo tiempo un gran sentimiento de gratitud por los momentos especiales compartidos y por transformar sus días desde que llegó en plena pandemia.

De acuerdo con la presentadora, Copito falleció después de atravesar diferentes complicaciones de salud. “Fue compañía, apapachos, juego… Era un bebé y sí, así tal cual lo cuidamos”, recordó sobre el momento en el que llegó a su casa y empezó a formar parte de sus rutinas.

En su mensaje, Andrea recordó algunos de los momentos más felices que compartió a su lado, desde las noches en las que tenían que arrullarlo para ayudarlo a conciliar el sueño, hasta las reglas y los límites que habían planeado establecer en casa, pero que terminaron dejando de lado ante tanta ternura.

Por otro lado, desmintió la creencia de que los gatos son animales solitarios, ariscos y poco cercanos a las personas, pues aseguró que Copito siempre buscaba estar cerca de ellos, sin importar dónde se encontraran.

“Copi siempre estaba donde estábamos todos. Y en brazos, preferiblemente. Le decíamos: “Copi, no se puede estar cargado todo el día”, y él, apenas tocaba el piso, pedía más y más.

Al finalizar el texto, la presentadora reveló que lo más duro de enfrentar esta pérdida fue el hecho de tener que contarle a su hija, después de ver a su felino durante varias semanas enfermo, entrando y saliendo de la veterinaria.

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Por eso, de cierto modo, aunque la ausencia de su gato les causó un profundo dolor, al mismo tiempo Andrea Serna confesó que han experimentado un sentimiento “consuelo al pensar que, donde esté, ya no tiene molestias”.

Las palabras de la presentadora conmovieron a sus seguidores, quienes veían constantemente las publicaciones de su gato y, por ende, no tardaron en reaccionar manifestando su empatía y comprensión en este difícil momento que atraviesa junto a su hija y esposo.