Maluma abrió su corazón y reveló que sufrió un trastorno alimenticio: “Tenía una obsesión”

Juan Luis Londoño Arias, conocido en la industria musical como Maluma, es uno de los artistas colombianos más sonados del momento, no solo a nivel nacional, sino internacional. Por esta razón, fue invitado a la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en el Teatro del Faena Forum en Miami Beach.

En el marco de este evento, el artista paisa decidió abrir su corazón para hablar sobre las batallas que ha enfrentado detrás de los escenarios y la importancia de poder abordar el tema de la salud mental sin filtros ni temor a las reacciones que pueda generar.

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De acuerdo con las declaraciones de Maluma, durante su carrera el estrés crónico y las exigencias de la industria musical han llegado a afectar su bienestar integral, pues tuvo que enfrentar diferentes malestares físicos prolongados y una obsesión con su imagen corporal.

Aunque el exponente de género urbano ya había hablado sobre los episodios de ansiedad que había atravesado, en esta ocasión también reveló que padeció un trastorno alimenticio marcado por la presión estética de la industria.

Desde esa perspectiva, el artista paisa rechazó de manera contundente la visión idealizada de la vida de los artistas de renombre internacional. “Es que yo todavía siento mucha ansiedad, es que sería un mentiroso (si) yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa. No, yo todos los días me levanto y digo ‘¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?’”, comentó.

Al hablar sobre el trastorno alimenticio que sufrió, Maluma reveló que durante mucho tiempo actúo sin ser consciente de la gravedad de su situación, impulsado únicamente por los estándares corporales que sentía que se le exigían para lograr participar en grandes campañas de moda.

“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y no sabía. Así ustedes me vean aquí que ‘ah, Calvin Klein, que los cuadritos (en el abdomen) y toda la huevonada’. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo”, expresó.

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Ante esta presión, el artista empezó a enfrentar varias molestias, como dolores de cabeza constantes y estrés extremo, por lo que decidió hablar sobre la importancia de la terapia diaria en diferentes etapas de la vida.

Para Maluma, este tema ha sido clave durante su paternidad, pues según mencionó, le ha permitido encontrar un equilibrio emocional tras más de una década de trayectoria artística ininterrumpida.