Jerome Sanabria no se contuvo, reaccionó a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno y vaticinó detalle: “Ojalá que me equivoque”

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este miércoles, 21 de octubre, la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y anunció que Alejandro Ordóñez Maldonado será su sucesor en esa cartera.

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El mandatario se refirió a la gestión de Lara y le expresó su agradecimiento por el tiempo que estuvo al frente de la entidad. El funcionario permaneció 76 días en el cargo antes de que se anunciara su salida.

Posteriormente, De La Espriella dio la bienvenida a Ordóñez, quien se desempeñó como procurador general de la nación. Según el jefe de Estado, su experiencia y trayectoria serán importantes para atender los retos del país desde el Ministerio del Interior.

“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación”, dijo el mandatario.

Mientras se concreta la posesión del nuevo ministro, las funciones de esa cartera quedarán temporalmente a cargo de Iván Cancino, quien se desempeña como ministro de Justicia.

Ante esta noticia, algunas opiniones hicieron eco a través de las plataformas digitales, analizando la gestión que realizó el ahora exministro desde el rol que le fue entregado por el mandatario.

Una de las que tomó la palabra fue Jerome Sanabria, quien utilizó su cuenta oficial de X para reaccionar al anuncio, siendo clara acerca de lo que veía desde el panorama político.

Según la joven, este desenlace era algo que veía venir, debido a imprecisiones que hubo en las labores del exintegrante del gabinete.

“Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno”, dijo.

No obstante, la abogada puntualizó que la llegada de Alejandro Ordoñez había que observarla con detenimiento, pues había asuntos que debían manejarse con cuidado y determinación.

“Pero tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas. Me preocupa de cara a la presentación de nuestra contrarreforma. Ojalá que me equivoque…“, agregó en su post.