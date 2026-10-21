Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno

La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior este miércoles, 21 de octubre, tomó por sorpresa al país y hasta al ministro de Justicia, Iván Cancino, quien no solamente fue compañero de Lara en el gabinete, sino que también es colega y amigo.

Los 5 episodios que le pasaron factura a Rodrigo Lara y lo sacaron del Ministerio del Interior

Así reaccionó el Congreso y el gabinete a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno

Desde el Congreso de la República, Cancino se refirió amablemente sobre Lara, referenciando su vínculo desde sus antepasados: “Hace más de 40 años, Rodrigo Lara Bonilla y Antonio José Cancino Moreno hicieron un equipo importante, en un momento crucial del país”.

“Ese es el tiempo que yo conozco a Rodrigo Lara Restrepo, a quien considero un hermano de esos que no son de sangre, pero sí de vida, con quien habíamos hecho un equipo, yo creo que bastante importante y de apoyo”, añadió el jefe de Justicia.

Lara y Cancino comparten su título profesional. Los dos estudiaron derecho y han destacado por sus carreras en la política y los estrados como litigantes.

Siendo personalidades muy importantes de la política colombiana, se reencontraron este año, cuando Abelardo De La Espriella los llamó para que hicieran parte de su gabinete presidencial. Lara desde el Ministerio del Interior y Cancino desde el de Justicia.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, junto a su gabinete. Foto: Presidencia de la República

Desde este miércoles, dejaron de ser compañeros en el Gobierno. Lara salió del Ministerio del Interior en medio de una agitada agenda por el Presupuesto Nacional para el 2027.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que Alejandro Ordóñez será el nuevo jefe de la cartera del Interior y será quien tendrá que buscar la aprobación de las iniciativas de la presidencia en el Congreso; sin embargo, Cancino no se refirió a su nuevo compañero.

El ministro de Justicia finalizó sus palabras con respecto a este movimiento, refiriéndose a Lara.

“De aquí mi gratitud, mi lealtad y mi amistad perpetua para él, para su esposa, para sus hijos y para su familia”, concluyó.