Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación en el gobierno de Gustavo Petro, viajará el próximo miércoles, 28 de octubre, a Washington para reunirse con las autoridades de Estados Unidos.

Johnny Batalla, abogado de la catalana en Colombia, aseguró, en entrevista a Claudia Gurisatti en NTN24, que viajará junto a María Soledad Morales, líder de su equipo jurídico, al país norteamericano.

Eva Ferrer ratificó sus denuncias contra Verónica Alcocer ante la Fiscalía: así fue la diligencia

“Como va avanzando el proceso en Colombia, es necesario que esta declaración que Eva Ferrer dio, y la evidencia que manifestó en plena audiencia, los audios que mostró, las fotografías que efectivamente corroboran a nivel de suficiencia que su dicho no es un dicho mentiroso, sean también entregados a los Estados Unidos”, dijo el apoderado de Ferrer.

Eva Ferrer. Foto: API

De acuerdo con Batalla, Ferrer tiene una cita con el Departamento de Estado y posteriormente con la DEA.

Este miércoles, 21 de octubre, la colomboespañola compareció por primera vez ante la Fiscalía General de la Nación, donde nuevamente ratificó lo dicho en SEMANA, donde acusó a la exprimera dama Verónica Alcocer y a su entorno cercano de ser una “banda” que habría estado involucrada en tráfico de drogas y armas, presuntamente a bordo de aviones oficiales.

La catalana comenzó a hablar sobre cómo conoce a Alcocer y a su exesposo, el expresidente Gustavo Petro. SEMANA conoció que, de acuerdo con la evidencia presentada, se trata de una amistad que se remonta a 2012.

“Eva fue muy sólida, muy concreta, muy asertiva en todas las respuestas que dio ante la Fiscalía. También, Eva manifiesta que corrobora cada descripción. Documentos, fotografías y audios ratifican que es llamada a trabajar en la campaña”, explicó el abogado a SEMANA.

La diligencia ante la Fiscalía continuará de forma virtual y la catalana fue citada este viernes, 23 de octubre, a las 8 de la mañana.