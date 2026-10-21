Eva Ferrer se conecta desde el exterior para comparecer por primera vez ante la Fiscalía: ampliará sus denuncias contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer, desde el exterior, se conecta a esta hora a la diligencia programada por la Fiscalía General de la Nación para ampliar sus denuncias contra la ex primera dama Verónica Alcocer.

SEMANA conoció en exclusiva la primera foto de Ferrer desde su entrevista con Vicky Dávila, en la que, junto a documentos y fotografías, está a la espera del inicio de la diligencia para declarar bajo juramento.

Se trata de una citación en el marco del proceso que se abrió a raíz de las denuncias interpuestas por los audios que reveló SEMANA, donde la catalana aseguró que el círculo cercano de la ex primera dama es una “mafia”.

Eva Ferrer. Foto: API

Johnny Batalla, penalista que hace parte del equipo jurídico de Ferrer, confirmó en SEMANA que asistirá a la diligencia programada para este miércoles y que además aportará un paquete de pruebas.

Johnny Batalla, abogado de Eva Ferrer. Foto: SEMANA

“En estos momentos estamos a la espera de que inicie la diligencia virtual. Tanto Eva Ferrer como su equipo de abogados están esperando que la diligencia empiece”, manifestó.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

Y agregó: “Vamos a entregar elementos materiales probatorios, respetando la cadena de custodia que determine la Fiscalía”.

Ferrer, en entrevista con SEMANA, reveló cómo operaría una presunta “banda” alrededor de la ex primera dama, en la que incluso ella y su círculo cercano habrían estado involucrados en tráfico de drogas y armas, con presuntos viajes a Venezuela en los que habrían trasladado estupefacientes a cambio de altas sumas de dinero.

Ferrer ratificó lo dicho ante la Procuraduría General de la Nación y su defensa planea enviar las pruebas a la justicia de los Estados Unidos, con la que ya ha tenido contacto.