El expresidente Gustavo Petro enfrentará la segunda demanda en su contra en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. En esta oportunidad por cuenta de la familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras porque el reconocido político, fallecido a comienzos de 2026, fue mencionado por Angie Rodríguez como objetivo a desprestigiar por parte del gobierno pasado.

Recordemos que la exdirectora del Dapre le confirmó a SEMANA que recibió órden de Gustavo Petro en septiembre de 2025 para que le solicitara a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes iban a cerrar el Pacto de Ralito, que declararan en contra del candidato Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

La familia del exvicepresidente reaccionó molesta a las intenciones de Petro.

Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente, grabó un video donde anunció una demanda contra el expresidente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que se investigue el pacto de Valledupar. Al fin y al cabo, el propio Salvatore Mancuso confirmó que la entonces directora del Dapre, en calidad de secretaria de la mesa técnica del cierre de Ralito, les dijo que debían declarar contra De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras.

El Diálogo Social que se estableció con los exjefes paramilitares en Valledupar, en plena campaña electoral, se planteaba como un cierre del Pacto de Ralito. Sin embargo, según Angie Rodríguez, la intención era enlodar a políticos de oposición y afectar la aspiración de Abelardo De La Espriella. Foto: MinInterior.

“Mientras Germán Vargas se debatía entre la vida y la muerte en una UCI de una clínica en Bogotá, Petro y funcionarios del Gobierno planeaban un entrampamiento en el pacto de Valledupar para sobornar a paramilitares y lograr que declararan en contra de él, del hoy presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del expresidente Álvaro Uribe. Eso denota cuál es la condición humana de Petro, cuál es su legado criminal”, dijo Enrique Vargas Lleras.

Salvatore Mancuso, Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Foto: SEMANA.

En el día de hoy —anunció— “estaremos presentando, en representación de la familia de mi sobrina Clemencia Vargas, José Antonio Vargas y quien les habla, junto con toda la bancada de Cambio Radical, una demanda en la Comisión de Acusaciones contra Petro por dos delitos particularmente: el soborno de testigos y un concierto para delinquir”.

Y siguió: “Petro, le llegó el momento de responder. También miraremos si esto tiene un alcance internacional para que usted sea extraditado y llevado a una cárcel en los Estados Unidos, que es lo que usted se merece con su socio de Nicolás Maduro”.

Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: SEMANA.

Por su parte, Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias sobre el denominado pacto de Valledupar.

En un video publicado en sus redes sociales, Vargas aseguró que su solicitud busca esclarecer los hechos y proteger el buen nombre de su familia. Por eso, instó al ente acusador a adelantar una investigación “seria, pronta e independiente” sobre las denuncias atribuidas a Salvatore Mancuso y a Angie Rodríguez, a quien identificó como la mano derecha del expresidente Gustavo Petro.

Otra demanda contra Petro por el pacto de Valledupar la instauró el Partido Salvación Nacional. Y lo más posible es que la próxima semana, se unifiquen con la de Cambio Radical.