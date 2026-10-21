José Manuel Restrepo soltó pulla a Petro por futuro del Presupuesto General de la Nación: “Fue rechazado por ser mentiroso”

En una declaración que dio en la Casa de Nariño, el vicepresidente José Manuel Restrepo, le salió al paso a las dudas que se han presentado sobre el futuro del Presupuesto General de La Nación para la vigencia 2027.

Gobierno anuncia que el Presupuesto General de la Nación no se ha caído y será decretado hoy por $634,9 billones

El vicepresidente fue enfático en señalar que el presupuesto presentado por el actual Gobierno de Abelardo De La Espriella “no ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”.

Debate que se desató luego de que lo aprobado sobre el Presupuesto General De La Nación tuvo un vicio de trámite y el proyecto se hundió.

Y es que fuentes consultadas por SEMANA en el Congreso indicaron que el vicio de trámite se registró por una proposición que tenía el aval del Gobierno, pero que fue incluida como si hubiera sido votada en el Senado.

Pues bien, José Manuel Restrepo dio luces del paso a seguir: “El Presupuesto General de la Nación es la carta de navegación sobre la cual se definen las prioridades de inversión, las apuestas regionales de disposición de recursos y el instrumento que orienta la política fiscal y el gasto social. Por eso es indispensable aclarar a la opinión pública que el presupuesto fue discutido y fue aprobado por la mayoría de los parlamentarios en ambas corporaciones”.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, en compañía del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que este miércoles, 21 de octubre, el Gobierno decretará el Presupuesto General de la Nación: “No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/oXfFmxBjcZ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

“No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie. Por un error de trámite en un artículo en donde hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República que no alcanzó a ser conciliado, es necesario ratificar que de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto regirá el proyecto que el gobierno presentó con las modificaciones aprobadas y discutidas por el Congreso en el primer debate”, explicó.

Además puso de presente: “Así las cosas, tanto el monto de 634.9 billones de pesos, como la distribución que el Congreso estudió y aprobó en primer debate, quedaron aprobados, así como también las facultades de traslado y reorientación presupuestal. Por ello, el Gobierno nacional en el día de hoy procederá a decretar dicho Presupuesto General de la Nación”.

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“Este Presupuesto General de la Nación que vamos a decretar hoy es el Presupuesto de la Verdad que se incluyen todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado. Muy a diferencia del presupuesto que el gobierno anterior había presentado que fue rechazado por el Congreso por ser un presupuesto mentiroso y que no incluía las partidas sociales”, puntualizó.