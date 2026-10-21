Un nuevo hecho de intolerancia se registró en la ciudad de Bogotá: un conductor fue grabado en video mientras amenazaba con un destornillador a una familia que se movilizaba por una vía de la ciudad.

Movilidad respondió tras imponer comparendo por pico y placa a un carro que iba en una grúa

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran al ocupante de un carro particular sacar el destornillador por la ventanilla del conductor, de forma amenazante, para obligar a la pareja a darle paso. La pareja que grabó los hechos decidió dejar pasar el vehículo para evitar un inconveniente.

La familia afectada posteriormente se trasladó a otro carril para dejar en evidencia al conductor responsable, quien volvió a mostrar el destornillador para volver a amenazarlos.

Los hechos provocaron numerosas reacciones entre los usuarios, quienes se indignaron por lo sucedido y pidieron a las autoridades que intervinieran.

La situación también generó pronunciamientos de varios miembros del Concejo de Bogotá, quienes insistieron en que se apliquen medidas para evitar que se repitan casos así en la capital.

“Un conductor amenaza con un destornillador a otro conductor por no dejarlo cruzar de carril. Es inaceptable este tipo de comportamientos en las vías de Bogotá. La intolerancia no puede seguir imponiendo su ley en las calles. La seguridad ciudadana también se construye en las vías. Es necesario que este y todos los conductores en Bogotá entendamos la inteligencia y tolerancia vial”, comentó el cabildante Marco Acosta Rico.

El concejal Juan David Quintero se pronunció sobre lo sucedido en su cuenta de X. Rechazó la conducta del conductor que sostenía el destornillador y afirmó que las normas de tránsito deben ser respetadas en Bogotá.

“¡BOGOTÁ NO PUEDE NORMALIZAR LA VIOLENCIA EN LAS VÍAS! Un conductor amenazó con un destornillador a una familia porque no lo dejaron meterse a la fuerza. ¿Qué nos está pasando? Respetar las normas no puede convertirse en un riesgo para la vida. ¡A Bogotá se le respeta!”, exclamó.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, citó al propietario del vehículo captado en video durante las maniobras peligrosas en la vía, en el marco de la estrategia Salvajes en la Vía.