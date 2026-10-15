En video quedó grabado el momento exacto en que ladrones intentaban robar la llanta de un Tesla en Bogotá

Un nuevo caso de robo fue registrado en la ciudad de Bogotá, luego de que videos en redes sociales mostraran a delincuentes a bordo de una camioneta intentando extraer la llanta de un vehículo Tesla.

Esta es la modalidad con la que más están robando vehículos en Bogotá: autoridades emiten alerta

Los hechos se presentaron en horas de la noche alrededor del parque Prados de la Sabana, en las que la cámara del vehículo pudo registrar cuando varios ladrones se bajaron de una Ford EcoSport blanca, con el fin de robarse el neumático.

En los videos se observa cómo los individuos, los cuales portaban guantes para no dejar huellas del hecho, hacían uso de una llave de cruz para intentar sacar la llanta del Tesla.

En ocasiones se detenían cuando había presencia de otros ciudadanos en la zona, de esta forma evitando alguna sospecha. Luego de que todo estuviera despejado, proseguían con el robo.

🚨Le iban a robar una de las llantas a este Tesla. Pero observen lo que pasó. Un buen ciudadano alertó la situación y los bandidos salen corriendo. Quedó registrada la placa del vehículo en el que se movilizaban JIZ148 (Ford Ecosport) @SectorMovilidad @SeguridadBOG. https://t.co/sIQ3ydfumi — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) October 15, 2026

No obstante, a pesar de varios intentos, los delincuentes no pudieron robarse el neumático, por lo que tomaron la decisión de fugarse de la zona sin haber conseguido su objetivo.

La situación se dio a conocer por varios funcionarios de la capital, entre ellos el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, quien afirmó que el escape de los malhechores se debió a la alerta de un ciudadano.

El cabildante compartió el video en sus redes sociales para notificárselo a la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá.

“Le iban a robar una de las llantas a este Tesla. Pero observen lo que pasó. Un buen ciudadano alertó la situación y los bandidos salen corriendo. Quedó registrada la placa del vehículo en el que se movilizaban (Ford Ecosport)”, comentó Amin.

El vehículo implicado en el robo cuenta con una millonaria multa, de acuerdo a lo registrado en el portal SIMIT, en el que cometió una infracción D.4, al no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de PARE o un semáforo intermitente en rojo.

El valor de la multa se encuentra en un total de $1.275.664.

Los hechos divulgados en redes sociales muestran la problemática de la que varios ciudadanos de Bogotá son víctimas. Los registros compartidos por la Policía indican que siete de cada diez casos de hurto de vehículos en Bogotá se presentan por dejarlos en la calle.

Las autoridades hacen un llamado a notificar cualquier acción que sea considerada sospechosa a través de los canales de atención o por medio de la línea 123.