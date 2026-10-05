Bogotá registra una reducción en el hurto de automotores durante lo corrido del año. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, los casos relacionados con vehículos han disminuido un 9 %, mientras que los de motocicletas han caído un 6 %.

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Según el Distrito, se trata de los niveles más bajos registrados desde 2016. El trabajo de las autoridades también ha permitido recuperar 832 vehículos y 1.190 motocicletas, además de la captura de 337 personas señaladas de participar en este tipo de delitos.

Pese a la reducción, el panorama continúa generando preocupación por la manera en la que se están produciendo buena parte de los robos, especialmente cuando los automotores permanecen estacionados en el espacio público.

Esta es la modalidad que concentra la mayoría de los casos

Las cifras revelan que el 72 % de los hurtos de vehículos en Bogotá ocurre mediante ‘halado’, modalidad en la que los delincuentes aprovechan que el automotor se encuentra estacionado para llevárselo. En otras palabras, cerca de siete de cada diez casos se producen de esta manera.

Las autoridades advierten que el tiempo también juega en contra de los propietarios: un delincuente puede necesitar apenas diez segundos para hurtar un automotor si encuentra las condiciones para hacerlo.

Los casos tienen una mayor concentración durante la noche. Para los vehículos, la franja de mayor afectación está entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., mientras que para las motocicletas se concentra entre las 6:00 p. m. y la medianoche.

Además, Suba, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy y Puente Aranda están entre las localidades con mayor incidencia de este delito.

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¿Qué hacer si le roban el carro o la motocicleta?

Además de denunciar el hurto, las autoridades hicieron una advertencia frente a una práctica que puede generar un segundo riesgo para las víctimas: publicar en redes sociales números de teléfono u otros datos personales para intentar recuperar el vehículo.

Según la Secretaría de Seguridad, delincuentes u oportunistas pueden utilizar esa información para contactar a la víctima y exigirle dinero a cambio de una supuesta devolución. La recomendación es no negociar ni pagar por la recuperación del automotor.

El caso debe reportarse de inmediato a través de la línea 123 y denunciarse ante la Fiscalía General de la Nación. Si posteriormente alguien exige dinero a cambio de devolver el carro o la motocicleta, la víctima puede comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.