Insólito accidente en Valledupar: camioneta acabó dentro de una piscina en un conjunto residencial

Una inusual escena sorprendió este lunes 5 de octubre a los residentes del conjunto residencial Citaringa, al norte de Valledupar. Una camioneta terminó dentro de la piscina del área social luego de una maniobra de parqueo que tuvo un desenlace inesperado.

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El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y, posteriormente, algunas imágenes comenzaron a circular entre residentes y usuarios de redes sociales.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la conductora intentaba realizar una maniobra para parquear. En medio de la situación, se habría presentado una confusión con la palanca de cambios y los pedales.

La versión que circula sobre el accidente señala que la mujer pretendía dar reversa, pero la camioneta avanzó hacia adelante. Al parecer, en medio del susto habría presionado el acelerador en lugar del freno.

El vehículo terminó avanzando hacia el área social, derribó parte del cerramiento y cayó directamente en la piscina.

Las imágenes muestran la magnitud de la escena, con la camioneta completamente dentro del agua.

Por fortuna, según la información disponible hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas. La conductora habría logrado salir del vehículo y, al momento del accidente, no había bañistas dentro de la piscina.

El vehículo involucrado sería una camioneta blanca Honda CR-V, de acuerdo con el reporte entregado por residentes del conjunto. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido públicamente una versión oficial sobre las causas del accidente.

Carro cae dentro de una piscina en Valledupar el lunes 5 de octubre Foto: Cuenta de X Atención Costa Caribe

En redes sociales comenzaron a circular las imágenes del vehículo sumergido, lo que convirtió el inusual accidente en uno de los hechos que más llamó la atención en Valledupar durante la jornada.

Información preliminar también señala que la camioneta habría sido extraída posteriormente de la piscina con maquinaria especializada, aunque este dato aún no ha sido verificado oficialmente.

Por ahora, el caso deja una escena difícil de pasar por alto: una camioneta que terminó en el fondo de una piscina después de una maniobra de parqueo y una conductora que, pese al fuerte susto, habría salido ilesa.

Las circunstancias exactas del accidente deberán ser establecidas por las autoridades y la administración del conjunto.