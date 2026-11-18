Viajar no siempre implica recorrer grandes distancias o visitar los lugares más conocidos del país. En Colombia, varios destinos han comenzado a despertar el interés de los turistas nacionales, que buscan alternativas para salir de la rutina, disfrutar de la naturaleza y conocer otras regiones durante sus días de descanso.

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De acuerdo con una investigación realizada por Airbnb, plataforma especializada en reservas de alojamiento y experiencias turísticas, siete destinos nacionales han registrado un creciente interés entre los viajeros colombianos. La tendencia, que viene tomando fuerza desde 2024 y 2025, también refleja el interés por descubrir lugares diferentes a los circuitos turísticos tradicionales.

La lista reúne ciudades y municipios con propuestas variadas, desde paisajes naturales y actividades al aire libre hasta recorridos históricos y experiencias gastronómicas.

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Estos son los siete destinos que aparecen entre las preferencias de los viajeros nacionales:

La Mesa, Cundinamarca: A unas dos horas y media de Bogotá, este municipio es una alternativa para quienes buscan cambiar el clima frío de la capital por temperaturas más cálidas. Su entorno natural y la oferta de fincas de descanso permiten organizar viajes familiares y escapadas de fin de semana.

Sogamoso, Boyacá: Este municipio boyacense conserva una importante herencia de la cultura muisca. Sus paisajes, lagunas y gastronomía regional lo convierten en una opción para quienes desean combinar naturaleza y acercamientos a la historia del territorio.

Neiva, Huila: Ubicada a orillas del río Magdalena, la capital huilense es un punto de partida para conocer el Desierto de la Tatacoa. También ofrece espacios para acercarse a las tradiciones folclóricas y a los platos típicos de la región.

Popayán, Cauca: Conocida como la Ciudad Blanca, se distingue por sus construcciones coloniales, sus calles históricas y una tradición gastronómica reconocida en el país. Es una alternativa para quienes prefieren los recorridos culturales y arquitectónicos.

Villavicencio, Meta: La capital del Meta funciona como puerta de entrada a los Llanos Orientales. Su gastronomía, especialmente las preparaciones tradicionales de carne, y la cercanía con paisajes propios de esta región hacen parte de sus principales atractivos.

Cúcuta, Norte de Santander: Su clima cálido, sus parques y espacios arbolados ofrecen diferentes alternativas para recorrer la ciudad. Además, su ubicación fronteriza permite conocer parte de la dinámica comercial y cultural del nororiente colombiano.

Valledupar, Cesar: La capital del Cesar es reconocida por su vínculo con el vallenato y las tradiciones musicales del Caribe. Su ubicación también permite explorar otros atractivos turísticos del departamento y de regiones cercanas, como La Guajira.