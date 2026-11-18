La Navidad comenzará a sentirse en Bogotá con la llegada de las tradicionales caravanas de Coca-Cola, una actividad que recorrerá diferentes sectores de la capital el próximo domingo 29 de noviembre.

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La iniciativa hace parte de la programación navideña de la marca y busca llevar sus vehículos decorados con motivos de la temporada a distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la caravana comenzará su recorrido a las 6:00 de la tarde y transitará por algunas de las principales avenidas y zonas emblemáticas de Bogotá. Entre los lugares anunciados se encuentran:

Parque El Tunal

Calle 26, en el sector de Teusaquillo

Calle 134

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo.

Estos puntos permitirán que habitantes de diferentes zonas de la ciudad puedan acercarse a observar el paso de los vehículos y participar de la actividad. Sin embargo, todavía no se ha publicado el trayecto detallado con las vías que utilizará la caravana ni los horarios estimados de paso por cada sector.

La organización informó que los puntos oficiales de inicio y finalización del recorrido se darán a conocer tres días antes del evento. Esta información será importante para quienes deseen planear su visita, identificar el lugar más cercano a su vivienda y calcular con anticipación sus desplazamientos.

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Por ahora, la recomendación es estar atentos a los canales oficiales de Coca-Cola, donde se publicarán los detalles que faltan para conocer el recorrido completo.

La caravana se suma a las actividades que se realizan durante la temporada de fin de año y que cada noviembre comienzan a transformar diferentes espacios de Bogotá con propuestas relacionadas con la Navidad.