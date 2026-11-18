El periodista Felipe Zuleta causó controversia en redes sociales después de publicar un video en el que defendió al presidente Abelardo De La Espriella, en medio de los cuestionamientos y las críticas que ha recibido su mandato durante los primeros 100 días de gobierno.

Abelardo De La Espriella habló de avances en investigaciones de ‘sexocontratos’ y reiteró denuncias contra Petro

Con un discurso bastante directo, el comunicador respondió a quienes esperan resultados inmediatos y asimismo lanzó fuertes críticas contra los detractores del mandatario actual.

En sus palabras, Zuleta aseguró que las dificultades que enfrenta actualmente el país no pueden resolverse en apenas unos meses, pues, según su postura, el gobierno recibió una situación complicada de la administración de Gustavo Petro.

“Llegamos a los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella, y estos zurdos, estos mamertos, le exigen resultados como si llevara cuatro años. Si el país que dejó vuelto m... Gustavo Petro se pudiera solucionar en 90 días”, dijo el periodista en el video que publicó en sus redes sociales.

Sus declaraciones también estuvieron dirigidas a quienes han cuestionado algunas apariciones públicas del presidente, especialmente por su vestimenta estilo militar y el uso de expresiones religiosas como “viva Cristo Rey”.

Para el periodista, existe una diferencia en la manera como ciertos sectores reacciona en frente a las actuaciones del presidente actual y las situaciones que se presentaron durante el gobierno anterior.

Otro de los temas de los que habló fue de la situación financiera del Estado y las dificultades que, según él, enfrenta la administración para responder a las necesidades de los ciudadanos. En ese contexto, hizo referencia a la crisis del sistema de salud y responsabilizó al gobierno anterior por las condiciones en las que habría quedado el país.

“Se robaron todo porque no dejaron un peso. Rasparon la olla y se robaron esos sinvergüenzas petristas”, se señaló en la grabación, la cual causó una oleada de reacciones entre los usuarios de las redes.

“A mí me encanta la forma en que Abelardo De La Espriella encara a los bandidos”: respaldan al presidente y lanzan dardo a Petro

Felipe Zuleta tampoco dejó por fuera a algunos integrantes del periodismo colombiano. En lo que habló, cuestionó lo que considera una doble vara para evaluar a los gobiernos y señaló que ciertos periodistas no habrían tenido la misma actitud crítica frente a las controversias de la administración Petro.

Finalmente, Zuleta reiteró su respaldo a De La Espriella y recordó que el mandatario recibió el apoyo de 13 millones de ciudadanos en las urnas. También manifestó su inconformidad por la falta de avances judiciales que, desde su perspectiva, deberían producirse frente a las investigaciones relacionadas con el Gobierno anterior.