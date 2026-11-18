El presidente Abelardo De La Espriella se refirió una vez más al escándalo conocido como los ‘sexocontratos’ que salpica al exmandatario Gustavo Petro luego de que Deicy Jiménez, una trabajadora sexual, denunciara en SEMANA que sostuvo una relación con el político del Pacto Histórico y que le pagaron con contratos del Estado.

De La Espriella fue más allá y habló de los avances en las investigaciones.

“Vienen los ‘sexocontratos’”, precisó el hoy jefe de Estado.

Y anunció: “Ya viene todo el dosier. Son cerca de 48 personas las que están en ese tema. Es decir, se contrataron a 48 personas buscando favores sexuales”.

En ese orden de ideas, De La Espriella reiteró la explosiva denuncia que le hizo recientemente al Congreso su director del Dapre, Carlos Ríos, sobre la instrumentalización de ese número de mujeres en la administración pasada.

El expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, la mujer que denunció que el exmandatario pedía sexo por contratos Foto: SEMANA

Recordemos que Ríos, en octubre de 2026, le dijo al Congreso: “Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS (una orden o un contrato de prestación de servicios)”, informó.

Carlos Ríos, director del Dapre. Foto: Suministrada API

Y siguió: “Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”.

Abelardo De La Espriella también se refirió al escándalo de la Dirección Nacional de Inteligencia que también sacude al petrismo.

“Todos los días aparece un escándalo, un robo. Lo que pasó en el régimen anterior es repugnante. La depredación total. Dejaron quebrado al Estado por la corrupción, por la improvisación y la ineptitud”, destacó.

El escándalo de la Dirección Nacional de Inteligencia estalló porque la Policía capturó a Carlos Oyola, un hacker de Neiva que hizo parte de la DNI en el gobierno de Gustavo Petro.

Aunque el hombre de 35 años es investigado oficialmente porque adulteró las preguntas y respuestas de un proceso de selección de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), las autoridades no descartan que esté detrás de intentar infiltrar y manipular desde la Registraduría los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.

Aunque esa teoría no está probada, la derecha ha asociado la participación del hacker con el interés de líderes de Gustavo Petro de hablar de fraude y de realizar un conteo paralelo de cara a las elecciones. De hecho, Cristian Oyola, el hermano de Carlos Andrés Oyola, habría solicitado la base de datos de electores de la Registraduría, según informaciones de prensa.

Carlos Suárez, Carlos Oyola y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: Autor anónimo.

Carlos Suárez, el estratega de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella y quien vivió como pocos los ataques de la izquierda a la campaña del Tigre, dijo en su momento tras conocer el escándalo de la DNI: “Lo vivimos, lo enfrentamos y lo derrotamos: la campaña fue una avalancha de ataques coordinados, premeditados, aleves, mentirosos e ilegales. Con la ardentía del tigre, tecnología, estrategia, fe y el fervor del pueblo, resistimos y ganamos. No importa lo que inventen, lo único cierto es que salvamos la Patria y seguiremos en la lucha porque la amenaza de los mismos de siempre no cesa”.