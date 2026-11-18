El exministro de Defensa de Gustavo Petro, Pedro Sánchez, reconoció que no contrató el sistema de inhibidores de drones cuando estuvo al frente de la cartera que maneja la seguridad del país.

Y entregó las razones que llevaron al Ministerio de Defensa a no contratarlo, pese a la amenaza de las disidencias de las Farc y el ELN que empezaron a utilizar los drones para atacarse entre ellos y a las estaciones de Policía desde hace dos años aproximadamente.

“Es falso que el gobierno pasado bloqueara la compra de antidrones”, aclaró Sánchez.

Exministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Ejército Nacional

Informó que la adquisición de capacidades antidrones nunca se detuvo: “Venía de años anteriores y continuó. Lo que hizo la circular, que el Gobierno actual mantuvo hasta el 28 de agosto, fue centralizar el proceso para adquirir un sistema de defensa integral. No se contrató porque ninguna solución evaluada cumplió. El 7 de agosto marcó un cambio de gobierno, no el fin de un proyecto cuya primera fase debe ejecutarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026″.

Y procedió a relacionar los hechos en detalle.

“La Circular del 31 de marzo de 2026 del Ministerio de Defensa centralizó este proceso para adquirir un sistema de defensa integral contra los drones. Esta decisión respondía, además, al principio de planeación de la contratación estatal, pues contribuía a evitar compras aisladas y desarticuladas, y a obtener mejores precios con economías de escala. Ninguna de las soluciones evaluadas cumplió los requisitos técnicos establecidos por los comités estructuradores, liderados por un brigadier general del Ejército e integrados por militares y policías activos que las probaron en siete países y en Colombia”.

Mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por esta razón —añadió el ministro— “aún no se habían asignado al Ministerio de Defensa los $ 800.000 millones de la primera fase, tarea que quedó a cargo de la nueva administración. No firmar un contrato por equipos que no responden a las necesidades operacionales de la tropa no es bloquear una compra. Adquirir equipos que no cumplen esos requerimientos es poner en riesgo a nuestros hombres y mujeres”.

Y siguió: “Mientras avanzaba este proyecto, llegaron otros equipos antidrones adquiridos con anterioridad, y la Fuerza Pública continuó desarrollando capacidades propias. También se fortalecieron las tácticas, técnicas y procedimientos. Así se logró inhibir la gran mayoría de los intentos de ataque, como lo reflejan los datos del primer semestre de 2026. Este esfuerzo debe ser permanente frente a una amenaza que evoluciona. Aunque el Gobierno entrante suspendió el empalme, la ruta de continuidad del Escudo Nacional Antidrones, valorado en más de $ 6,2 billones, quedó por escrito en el informe de empalme, el informe de gestión y el acta de entrega. Allí quedó definido el siguiente paso: gestionar los recursos con base en los resultados del estudio de vigilancia tecnológica realizado por los comités estructuradores, para ejecutar la primera fase a más tardar el 31 de diciembre de 2026″.

Sánchez dijo que él radicó por segunda vez en el Congreso el proyecto de ley de drones y antidrones: “Hasta hoy no se conoce públicamente ningún avance en esa iniciativa. La amenaza de los drones no admite improvisaciones ni imprecisiones. Exige planeación rigurosa, información precisa y continuidad en los procesos. La protección de nuestros soldados, policías y ciudadanos debe estar siempre por encima de cualquier diferencia o controversia”.

ELN ataca con drones varias poblaciones del Chocó Foto: Semana

Este miércoles, 18 de noviembre, el ministro de Defensa, Jorge Mora, denunció en el Congreso que el gobierno anterior congeló la compra de inhibidores de drones, la principal amenaza hoy contra la Fuerza Pública, especialmente la Policía, en varios departamentos del país, entre ellos, Cauca, Huila, Chocó, Tolima, entre otros.

“Ahí lo que hubo fue un turismo burocrático que se puede observar en las gráficas. Uno dice: ¿hasta dónde se puede llegar y jugar con la vida de nuestros soldados y policías de la patria de esa manera?”, se preguntó el ministro de Defensa en la Comisión Segunda de la Cámara.