A medida que pasan los días se conocen más denuncias contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este miércoles, 18 de noviembre, el ministro de Defensa, Jorge Mora, denunció en el Congreso que el gobierno anterior congeló la compra de inhibidores de drones, la principal amenaza hoy contra la fuerza pública, especialmente la Policía, en varios departamentos del país, entre ellos, Cauca, Huila, Tolima, entre otros.

“Ahí lo que hubo fue un turismo burocrático que se puede observar en las gráficas. Uno dice: ¿hasta dónde se puede llegar y jugar con la vida de nuestros soldados y policías de la patria de esa manera?”, aseguró el ministro de Defensa en la Comisión Segunda de la Cámara.

Gustavo Petro y Mindefensa Jorge Mora . Foto: Montaje El País: fotos de Colprensa y @generaljmora

La denuncia generó múltiples reacciones, especialmente entre la derecha del país.

El representante por el Partido Conservador, Luis Miguel López, afirmó que lo más grave que se dijo durante el debate en la Comisión Segunda es que “durante el gobierno de Petro se habrían bloqueado las compras de tecnología antidrones. Insistimos en esto durante el gobierno anterior y no se hizo nada”.

Abelardo De La Espriella y la guerra contra los drones de los alzados en armas. Foto: Pantallazos a video de Abelardo De La Espriella

López agregó: “Era una tecnología necesaria. Lo insistimos, les pedimos desde esta Comisión, pero mientras los criminales construían capacidades, el gobierno de Gustavo Petro no hizo nada. ¿Y quién responde? ¿Saben cuántos soldados han muerto este año por ataque de drones? Más de 20. Qué dolor. Esta es una denuncia muy grave. Anunciaron un escudo antidrones, pero cero pesos invertidos, cero ejecución. No había ni siquiera los planes”.

Y propuso a la administración de Abelardo De La Espriella una declaratoria de emergencia urgente para que se destinen los recursos para la compra del escudo antidrones.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, representante por el Partido Creemos, Simón Molina, dijo que es “gravísimo” lo denunciado en el Legislativo por parte del Gobierno.

ELN ataca con drones varias poblaciones del Chocó Foto: Semana

“Van 723 ataques con drones. Uno cada 31 horas. 545 militares heridos. 42 asesinados. Esa es la herencia del petrismo: tropa sin defensa y criminales con alas. No fue negligencia, fue abandono. Gustavo Petro y Sánchez le deben explicaciones a cada familia, y desde el Congreso se las vamos a exigir. Petro abandonó a la tropa”, destacó.

El senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, también reaccionó.

“Según lo revelado por el Ministerio de Defensa, durante el gobierno de Gustavo Petro se habría impedido que las unidades militares adquirieran sistemas antidrones, mientras las organizaciones narcoterroristas avanzaban tecnológicamente. Además, se anunciaron inversiones por $6,2 billones para un escudo antidrones, se recorrieron 12 países y se evaluaron 22 empresas, pero, según el actual ministro, no hubo resultados concretos. Hoy se reportan 42 muertos y más de 545 heridos en ataques con drones Como senador y oficial de la Infantería de Marina, exijo que se investigue quién tomó estas decisiones y qué pasó con esos recursos. Pedro Sánchez y Gustavo Petro deben responderle al país”.

Se desconoce la postura del exministro Pedro Sánchez.