Este miércoles, 18 de noviembre, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo de hoy, martes 17 de noviembre: Nana Calistar revela signos recibirán dinero y cuáles deben cuidarse de traiciones

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles, 18 de noviembre de 2026

Aries

“Una amistad podría hacerse la desentendida con algo que le prestaste. Pídeselo de vuelta, sobre todo si hasta sale en sus fotos. Se empieza a armar un viaje con gente querida y, en el amor, pon atención a quién le guardas siempre la silla de al lado. Capaz que ya te gusta y tú todavía diciéndole ‘compa’”.

Tauro

“Déjale al vecino su chisme y pon atención al negocio que se asoma. Antes de sacar un peso, que te digan quién cobra y cuándo te toca tu parte. Si alguien solo quiere verte a escondidas y tú quieres algo más, dilo de frente. Hasta la fonda tiene horario, criatura”.

Géminis

“Cámbiale el ‘ahorita les confirmo’ a tus amistades por un día y una hora. Se ve una reunión donde vas a reírte a gusto. También podrías conocer en persona a alguien de redes. Capaz que por mensaje traía la blusa abierta y en vivo se sonroja hasta para pedir un agua mineral”.

Cáncer

“Si quedaste en que te iban a pagar por ayudar, cobra tu parte aunque quieran despacharte con un plato de guisado. Atiende ese trámite tuyo antes de salir a resolverles los pendientes a todos. Y en el amor, dale tiempo a quien te interesa. Un ‘luego te marco’ todavía es muy poquito para andar escogiendo buró”.

Leo

“Deja de apartar los sábados para una pareja que todavía ni conoces. Sal a bailar si se te antoja y disfruta la soltería. Una amistad podría necesitar que la escuches, y un pago atrasado por fin podría caer. Si se presenta la oportunidad de vengarte, calcula cuánto de tu tiempo te va a costar servirles el platillo”.

Virgo

“Un recuerdo te hará ver cuántas veces dijiste ‘me da igual’ cuando sí te importaba. Si tienes pareja y quieren arreglar las cosas, hablen de lo que dolió en un momento aparte. El sartén tiene cochambre de anoche. El pleito de hace tres años merece su propia conversación. Y si alguien hace pública una confidencia tuya, cambia lo que le cuentas”.

Libra

“Si traes ganas de compañía, pídesela a alguien querido. Tu canción triste puede acabar guardada en una lista y tú todavía esperando que capten la indirecta. Antes de comprar a plazos, suma las mensualidades. Si se cancela una salida, ese dinero podría acercarte al viaje que traes en mente”.

Escorpio

“Si un familiar quiere quedarse en tu casa, ponte de acuerdo con tu pareja antes de decirle que sí. Una amistad podría visitarte justo cuando vengas de malas. Cuéntale qué te pasa antes de contestarle feo. En el amor se asoma alguien de lejos. Si ya tienes pareja, mide las insinuaciones que tú también andas celebrando”.

Sagitario

“Si vas a empezar un proyecto en equipo, deja por escrito quién consigue clientes y cómo se reparten el dinero. Puedes buscar a esa amistad con la que quedó una conversación pendiente. Y si te enteras de una peda a la que no te invitaron, aunque hasta reconozcas tu hielera en la foto, haz tus propios planes”.

Capricornio

“Alguien podría moverte el tapete. Conócele con calma antes de prometerle todos tus domingos. Revisa si pasó ese pago automático, sobre todo si cambiaste de tarjeta. En el trabajo, avisa qué resolviste y dónde quedó. Un ‘listo’ a secas a veces esconde todo el jale que hiciste”.

Acuario

“Hay gente que se sale del grupo y tú, en lugar de seguir platicando con quienes se quedaron, te vas detrás a preguntar si le molestó hasta el último emoji. Si alguien se aparte sin decirte por qué, dale su espacio. Voltea a ver a la amistad que te mandó una foto de su primer intento de hacer pan y a la que nomás le dejaste un pulgarcito”.

Piscis

“Una amistad del pasado podría volver con más preguntas que ganas de verte. Cuenta solo lo que quieras compartir. Entre cajas y limpieza podrías encontrar algo que dabas por perdido. En pareja, cambia de escenario y hagan espacio para platicar. Y si te interesa una vacante, manda la solicitud antes de que tu jefe imaginaria vuelva a decirte que nel”.