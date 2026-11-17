La actriz colombiana María Margarita Giraldo protagonizó un intenso intercambio de opiniones en la red social X luego de comentar una publicación en la que se mencionaba al senador Iván Cepeda.

Sus palabras provocaron cientos de reacciones entre usuarios que respaldaron su postura y otros que cuestionaron el tono de sus señalamientos hacia figuras del ámbito político y periodístico del país.

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De acuerdo con lo que se publicó en la plataforma X, la conversación comenzó cuando un usuario difundió un montaje fotográfico en el que aparecían el congresista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y la columnista y periodista Ana Cristina Restrepo.

En dicha imagen, el autor del trino original acompañó las fotografías con textos en los que señalaba a ambos de tener supuestos vínculos con las extintas FARC, una afirmación sin sustento ni confirmación oficial que suele circular en medio de discusiones políticas en internet.

Al encontrar esta publicación en su inicio, la actriz María Margarita Giraldo decidió citarla y dejar su propia opinión frente a sus seguidores. En su mensaje, la artista escribió:

“Les queda grande a ambos el título: ni senador, ni periodista. Ambos lacras y vergüenza de nuestra patria”. La frase se viralizó en cuestión de minutos y abrió una discusión entre internautas sobre los límites de la opinión pública en redes sociales.

Les queda grande a ambos el título: ni senador, ni periodista. Ambos lacras y vergüenza de nuestra patria — Ma.Margarita Giraldo (@MariaMarGiraldo) November 17, 2026

Con una carrera de varias décadas en las tablas y la pantalla chica, la actriz es ampliamente recordada por los televidentes colombianos gracias a su participación en producciones exitosas como Pasión de Gavilanes, donde interpretó a Raquel Santos de Uribe, y Vecinos, además de otras novelas y obras de teatro que la consolidaron como un rostro familiar para varias generaciones.

En los últimos años, al igual que otros colegas del mundo del entretenimiento, Giraldo ha utilizado su perfil personal en redes sociales para compartir de manera abierta sus posturas frente a la coyuntura política y social de Colombia, lo que en varias ocasiones la ha llevado a ubicarse en el centro de la conversación digital.

Horas después de que su primer trino acumulara miles de visualizaciones y respuestas tanto a favor como en contra, la actriz volvió a referirse al tema en su cuenta oficial. Giraldo cuestionó las críticas recibidas por parte de distintos sectores políticos y escribió:

“Como les gusta a los de izquierda victimizarse por opiniones contrarias a su ideología. Pero claro que eso sí, acusan llenos odio al gobierno y hasta inventan faltas inexistentes, con tal de criticar. Siempre incoherentes y sectarios”.

Como les gusta a los de izquierda victimizarse por opiniones contrarias a su ideología. Pero claro que eso sí, acusan llenos odio al gobierno y hasta inventan faltas inexistentes, con tal de criticar. Siempre incoherentes y sectarios — Ma.Margarita Giraldo (@MariaMarGiraldo) November 17, 2026

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Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de la actriz a expresar libremente su inconformidad frente a la gestión de los líderes políticos y el trabajo de los medios, otros internautas rechazaron sus palabras argumentando que este tipo de descalificaciones personales afectan el debate público y estigmatizan el ejercicio del periodismo y la labor legislativa.

Hasta el momento, ninguno de los implicados en la conversación generada por la actriz en X ha respondido de manera directa a los mensajes publicados.