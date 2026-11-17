Colombia vuelve a tener protagonismo en la industria musical internacional. La Academia de la Grabación anunció los nominados a la edición 69 de los Premios Grammy y entre los artistas que aparecen en la lista están Shakira, Karol G, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Fonseca, Carlos Vives y Juanes. A ellos se suma el Grupo Niche, que también consiguió una candidatura y amplía la representación nacional en uno de los reconocimientos más importantes de la música.

Uno de los datos destacados es la presencia de Karol G y Ryan Castro con dos nominaciones cada uno. Además, Colombia tendrá una participación especialmente significativa en las categorías de música urbana y tropical, donde coinciden artistas de diferentes generaciones y trayectorias.

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La barranquillera Shakira consiguió una nominación en Mejor Interpretación de Música Global por Dai Dai, canción que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que fue elegida como tema oficial de la Copa Mundial de la Fifa 2026. Esta candidatura representa una nueva oportunidad para que la cantante amplíe su trayectoria en los premios de la Academia.

Por su parte, Karol G aparece en dos categorías. La primera es Mejor Álbum de Pop Latino por su producción No me arrepiento de sentir tanto. Su segunda candidatura llegó en Mejor Canción Latina por Ahí, colaboración con Drake, en la que también figuran como compositores Kevyn Mauricio Cruz y Ovy On The Drums.

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LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 12: Karol G attends the 27th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 12, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy) Foto: Getty Images for The Latin Recor

La música urbana también tendrá una importante representación colombiana. J Balvin y Ryan Castro fueron nominados conjuntamente en Mejor Álbum de Música Urbana por Omerta. Castro, además, consiguió una candidatura individual por su producción Hopi Sendé. A ellos se suma Feid, quien competirá con El Green Print: la saga (Disc 1) – Feid vs Ferxxo.

En esta categoría también aparecen nombres internacionales como Rauw Alejandro, Álvaro Díaz y Young Miko, lo que anticipa una competencia entre algunas de las figuras más reconocidas del género urbano latinoamericano.

Otro colombiano que figura entre los nominados es Juanes, quien buscará el gramófono en Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con JuanesTeban. El artista antioqueño competirá con producciones de Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J y Fito Páez

Juanes accepts the award for best pop/rock album for "Juanesteban" during the Latin Grammy Awards on Thursday, Nov. 12, 2026, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (AP Photo/Chris Pizzello) Foto: AP Photo/Chris Pizzello

La categoría tropical es una de las que más llama la atención por la cantidad de representantes nacionales. Fonseca, con Antes que el tiempo se vaya; Carlos Vives, con El último disco vol. 1, y el Grupo Niche, con Más que palabras, competirán en Mejor Álbum Tropical Latino. Los tres compartirán la categoría con País portátil, de Rubén Blades y Roberto Delgado, y El Alma en clave, de Luis Enrique. De esta manera, Colombia ocupa tres de los cinco lugares disponibles en esta competencia.

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Será la edición número 69 de los galardones, que reconocen los trabajos musicales publicados dentro del periodo de elegibilidad establecido por la Academia de la Grabación, comprendido entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026.

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Colombian rapper and singer Ryan Castro attends the 27th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on November 12, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) Foto: AFP

Para los espectadores colombianos, la transmisión principal está programada para las 7:00 p. m. hora Colombia. La gala se emitirá en Estados Unidos por ABC y estará disponible mediante Disney+ y Hulu, según los acuerdos de transmisión anunciados.

Antes de la ceremonia principal tendrá lugar la Premiere Ceremony, en la que se entregan la mayoría de los premios. Este evento comenzará a las 2:30 p. m., hora del Este, es decir, a la 1:30 p. m. en Colombia, y podrá seguirse a través de los canales digitales oficiales de los Grammy.