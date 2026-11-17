Verónica Hernández Gómez se convirtió en la nueva Señorita Colombia 2026 - 2027 luego de conquistar al jurado durante la velada de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza, el cual se llevó a cabo el lunes 16 de noviembre en la ciudad de Cartagena. La presentante del departamento antioqueño se quedó con el título en una competencia que reunió a 26 candidatas de distintas regiones del país y le permitió a su departamento alcanzar su octava corona en la historia del certamen.

Candidata de Antioquia, Verónica Hernández Gómez, ganó y es la nueva Señorita Colombia 2026: así se vivió el momento

La joven antioqueña tiene 25 años, nació el 8 de junio de 2001 en Medellín y mida aproximadamente 1.80 metros. Actualmente estudia mercadeo y trabaja como modelo profesional, una actividad que conoce desde muy pequeña, pues comenzó su recorrido en este mundo cuando apenas tenía 15 años.

Durante una década ha construido experiencia en pasarelas y diferentes escenarios, conocimientos que le sirvieron para destacarse en las actividades que hizo antes a su elección nacional.

Su llegada al concurso se dio después de ser designada como representante de Antioquia por la organización Coosmovisión Real.

Más allá de su preparación como modelo, Verónica se presenta como una mujer familiar, disciplinada, soñadora y perseverante. También ha dejado claro que su participación en el reinado tiene un propósito que va más allá de conseguir una corona, pues quiere utilizar su reconocimiento para impulsar iniciativas sociales.

Uno de sus principales intereses está relacionado con las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Por eso, busca dar visibilidad a organizaciones que trabajan por esta población y contribuir a que sus proyectos lleguen a más personas.

La intención es promover oportunidades, fortalecer procesos comunitarios y motivar a otras mujeres a confiar en sus capacidades.

Su paso por Cartagena ya había dejado una distinción antes de la noche final. El domingo 15 de noviembre recibió el reconocimiento de Señorita Elegancia Primatela 2026, durante el desfile en traje de baño realizado en los jardines del Hotel Hilton.

Luego de esto, logró avanzar entre las diez semifinalistas y finalmente hizo parte del Top 5 que disputaron la corona.

Uno de los momentos más comentados llegó durante la ronda de preguntas, en donde se le consultó qué mensaje enviaría para que los colombianos se sintieran orgullosos de su país. La representante destacó la diversidad como parte fundamental de la identidad nacional.

“A todos los colombianos que me están viendo, los quiero invitar a que reconozcamos que nuestra identidad no se construye a través de una sola voz, sino desde la riqueza de varias. Por eso, debemos amar nuestras diferencias, debemos apoyarnos, escucharnos y amarnos todos”, respondió.

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Luego de su elección, Hernández recibió la corona, un anillo y una beca que cubre un semestre de posgrado en el Politécnico Grancolombiano. Además, tendrá la responsabilidad de representar al país en Miss International, competencia que se celebra en Japón.

De esta manera, la nueva Señorita Colombia inicia un periodo en el que combinará compromisos culturales, actividades sociales y preparación para llevar el nombre de Colombia al escenario internacional.