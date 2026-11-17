Cuatro días después de lo sucedido en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, la Selección Colombia se vuelve a ver las caras contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago.

Lorenzo escucha a Colombia y patea el tablero contra Chile en Santiago: “Se le dará rodaje”

Chile vs. Colombia: IA pronosticó el resultado final y anotadores del amistoso de la fecha Fifa

Este partido amistoso estaba programado para disputarse en el Estadio Nacional; sin embargo, las condiciones de la cancha obligaron a hacer un cambio de última hora aprobado por ambas federaciones.

Chile y Colombia se enfrentarán este martes desde las 6:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial corre por cuenta de Caracol TV y Canal RCN, que también disponen de sus señales digitales para los usuarios de dispositivos móviles.

Minuto a Minuto | Chile vs. Colombia en Santiago

9:05 a. m.: Árbitro confirmado

Leandro Rey de Argentina será el encargado de impartir justicia en el amistoso de Chile vs. Colombia. La terna la completan Pablo Acevedo y Juan José Mamani.

8:25 a. m.: Posible alineación de Colombia

El equipo de Néstor Lorenzo formaría con: Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yáser Asprilla, Camilo Mena y Luis Javier Suárez.

7:30 a. m.: El último amistoso del año

Este martes, 17 de noviembre, la Selección Colombia disputa su último amistoso del año ante Chile, rival que venció el pasado viernes (1-0) con autogol de Maripán.