El segundo amistoso de la Selección Colombia contra Chile ya se palpita y colocará nuevamente en juego las estrategias y los recambios del técnico Néstor Lorenzo ante un equipo chileno que sigue en reconstrucción. Cuando se pensaba que toda la actividad se iba a realizar en el estadio Nacional de Santiago, hubo cambios de última hora debido a problemas con la gramilla.

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Una novedad que contrasta inmediatamente con lo que sucede en Bogotá y su capacidad para una maniobra como esta cuando el estadio El Campín no puede abrir sus puertas por situaciones parecidas. No es ajeno a lo que últimamente ha sucedido en la cancha más importante de la capital de Colombia, forzando partidos en otros escenarios o los aplazamientos que alteran cronogramas.

Gramilla del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Dimayor

En medio de una solución rápida para este amistoso, los organizadores decidieron trasladar el Chile vs. Colombia a otro recinto: el Monumental, habitual casa de Colo-Colo, situado en la comuna de Macul, en el suroriente de la ciudad de Santiago.

Este escenario deportivo cuenta con una capacidad de 47 mil espectadores y sirvió como el repuesto ideal ante los problemas con la gramilla del Nacional.

Estadio Monumental - Santiago Foto: LatinContent via Getty Images

Según lo comunicado por el periodista Marco Antonio Escobar: “Chile vs. Colombia SE JUEGA en el estadio Monumental, mañana a las 20hrs. Cambio es por estado de la cancha del Nacional”.

En Santiago sí, en Bogotá no

El ejemplo es claro. Bogotá no tiene capacidad para hacer este tipo de cambios cuando El Campín se encuentra en líos. La pregunta es inevitable y qué hubiera pasado con esta situación. ¿Ir al Metropolitano de Techo con un máximo de 10 mil espectadores? ¿Ir a Tunja, Mosquera? ¿Aplazar el partido de una Fecha FIFA?

Cabe recordar que los problemas de gramilla afectaron a El Campín en días pasados y todavía existen las dudas debido a la programación de conciertos que tocan el césped.

Bogotá. Octubre 13 de 2026. El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue suspendido debido al estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro. (Colprensa - Cristian Bayona). Foto: Cristian Bayona

Dos eventos que perfectamente pueden caber, pero las garantías para el fútbol no han existido en semanas anteriores y los cambios de fecha, traslados de sede y quejas en las redes sociales fueron una realidad. A eso se suma que Bogotá no tiene otra cancha para llevar los partidos.

Chile vs. Colombia en el Monumental

Colombia se alista para su última salida del año. El balance es favorable si se tienen en cuenta las visitas colombianas al estadio Monumental de Santiago de Chile, escenario en el que ha enfrentado a La Roja en dos oportunidades y todavía no conoce la derrota.

El primer antecedente se remonta al 11 de septiembre de 2012, durante las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión, el equipo dirigido por José Pékerman consiguió una importante victoria por 3-1, luego de comenzar perdiendo.

James Rodríguez, Falcao García y Teófilo Gutiérrez marcaron los goles del combinado nacional. Se esperan cambios en el once inicial de Lorenzo, respecto a lo presentado en el Pascual Guerrero de Cali.