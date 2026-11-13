Titular confirmada de la Selección Colombia contra Chile: Lorenzo eligió nombres de peso

Confirmada la alineación titular de la Selección Colombia para su partido amistoso contra Chile. Se juega este viernes, 13 de noviembre de 2026, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Colombia vs. Chile, EN VIVO hoy: Todo listo en Cali para el amistoso en el Pascual

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, eligió a varios viejos conocidos para enfrentar al cuadro chileno: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Nélson Deossa, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, Luis Suárez, Camilo Durán.

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑 Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Chile 🇨🇱 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 #ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/Y8HtrvGJbz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 13, 2026

Penúltima prueba del 2026 para la Selección Colombia

El 2026 quedará para la historia como un año bisagra en la Selección Colombia. Hasta los meses de junio y julio, que coincidieron con el Mundial de Norteamérica, Lorenzo tuvo una nómina casi fija. Después, arrancó el cambio.

Y es justo en medio de esa renovación donde se encuentra el combinado cafetero. Ya no están referentes como James Rodríguez ni David Ospina, pero sí caras nuevas como Juan Manuel Rengifo y Devis Vásquez.

Colombia tiene este viernes su penúltimo partido del año contra Chile. Si bien es un amistoso, le sirve a Lorenzo para probar lo que tiene y seguir armando la nómina con miras hacia el futuro.

Casualmente, el último partido del año para Colombia también será ante Chile. Luego del juego de este viernes, en el Pascual Guerrero, la Tricolor y La Roja se verán cara a cara el próximo martes, 17 de noviembre, en Santiago de Chile.

El 2027 pinta retador para la Selección Colombia, pues según el calendario programado sería el arranque de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030. Por eso, encontrar una nómina que esté a la altura del reto es primordial para Lorenzo.

Néstor Lorenzo (izq.) el encargado de llevar a Colombia al Mundial 2030. Foto: Getty Images.

Sobre los amistosos contra Chile, Lorenzo dijo en rueda de prensa: “El resultado es importante siempre, pero hay otro resultado que es la adaptación de los muchachos a un nuevo proceso. Hay como dos líneas en el tiempo, que son el proceso de la selección, que está en renovación, en cambio, en valoración de jugadores jóvenes; y el proceso de cada jugador, que vienen y tienen que aportar lo que están haciendo en sus clubes aquí”.

Y añadió: “Si eso coincide y se da de la mejor manera es lo que pretendemos, pero el resultado hoy no es lo importante, sino buscar construir futuro con muchachos jóvenes”.