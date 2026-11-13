Lío en España por la sanción del arquero Jesús Owono: Gerard Piqué protestó públicamente

Casi dos semanas después de la jugada que le costó la vida a Jesús de Miguel en el partido de Tenerife vs. Andorra, el arquero Jesús Owono sigue sin recibir una sanción oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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Este viernes, en la previa a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, se esperaba un veredicto de la comisión de disciplina; sin embargo, la decisión se aplazó ante la gravedad de los hechos.

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, protestó públicamente por la demora de la RFEF para emitir un veredicto al respecto del pliego de sanciones para Owono y los demás jugadores amonestados ese día.

“Estamos viajando con el FC Andorra, que nos vamos a Almería, que jugamos mañana a las 6 y media. Quiero enviar este vídeo, y es una crítica constructiva, para que veáis en qué situación nos encontramos ahora mismo como club”, afirmó el exfutbolista del FC Barcelona.

Piqué reveló que tiene tres jugadores “sancionados sobre el papel. Uno de ellos es Jesús Owono. Y luego tenemos a Efe Akman, con cinco amarillas, y tenemos a Lautaro de León, que también le sacaron la roja por doble amarilla el día del Tenerife. Este partido sucedió hace dos semanas”.

“Nosotros jugamos mañana y aún hoy, día antes del partido, no tenemos constancia ni notificación alguna de que estos jugadores están sancionados por parte de la federación. Es decir, los tres, Jesús Owono, Lautaro de León y Efe Akman, podrían jugar mañana”, agregó.

Jesús Owono no jugará ante Almería

Owono no está en la lista de convocados para el viaje a Almería; sin embargo, Piqué pregunta por qué se han demorado tanto para emitir las sanciones de los otros dos jugadores tras casi dos semanas del partido frente a Tenerife.

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“He llamado al presidente de la federación para informarle de esta situación y estoy esperando que me diga algo. Pero lo hemos intentado de todas las formas posibles, por todos los canales posibles, la gente del club, para intentar entender en qué situación están. Porque claro, si no juegan este partido y nos dicen que sí, que lo podrían haber jugado, después nos lo van a sancionar otro partido”, expresó el dirigente.

Piqué culminó diciendo: “Obviamente, Jesús Owono no viaja porque no está entrenando con nosotros, pero Efe Akman y Lautaro de León viajan con nosotros. Es viernes, mañana es el partido, hace dos semanas del partido de Tenerife y no sabemos si estos jugadores están sancionados o no. Porque si no nos notifica la federación, significa que pueden jugar. Entonces estamos a expensas de ver qué pasa”.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra. Foto: Getty Images

La RFEF aplaza la decisión sobre Owono

Horas después del video publicado por Gerard Piqué, la RFEF se pronunció y confirmó que Akman y De León no están disponibles para el partido de Almeria vs. Andorra.

Sobre el caso puntual de Jesús Owono, anunció que será una causa independiente ante la gravedad de la expulsión y la consecuencia, que fue la muerte de Jesús de Miguel.

El arquero africano sigue sin entrenar con el primer equipo del Andorra y esta semana se conoció que ha pedido hablar con la familia de De Miguel para expresarle su sentido pésame en persona.