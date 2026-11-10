Muerte de Jesús de Miguel: ¿era fútbol el rodillazo del portero, aunque resultara letal?

La desgraciada muerte del futbolista Jesús de Miguel el pasado 3 de noviembre, tras el impacto sufrido durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, ha trasladado una discusión desde las facultades de Derecho a la conversación pública. Y ha surgido desde entonces una tensa dialéctica entre quienes exigen responsabilidad penal y quienes la ponen en duda, como muchos penalistas.

Nuestra respuesta apela a tecnicismos un tanto crípticos como “imputación objetiva” o “riesgo permitido”. Conceptos que aterrizan en cuestiones aparentemente sencillas, pero determinantes. ¿Es fútbol un rodillazo como el que desembocó en la muerte del delantero?

Matar y lesionar no siempre significan lo mismo

El Código Penal prohíbe matar y prohíbe lesionar. Pero matar o lesionar no es lo mismo en todas partes. Más allá de lo que diga la biología o la medicina, el derecho maneja un sentido y alcance propios de homicidios y lesiones. Y lo hace con ánimo de justicia.

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Dar un puñetazo en un cuadrilatero de boxeo es distinto que hacerlo en un campo de fútbol. Tampoco es lo mismo realizar una herida incisa en un bar que en un quirófano. Las mismas manos, el mismo golpe, la misma herida y, sin embargo, responsabilidades distintas.

Esto tiene que ver con lo que los penalistas llamamos riesgo permitido. La vida en sociedad está construida sobre riesgos. Algunos los prohibimos. Otros los toleramos porque no existe posibilidad razonable de evitarlos. Y otros, incluso, los generamos porque nos salen a cuenta.

Se está más seguro quieto en casa que en un coche o en un tren, pero se gana mucho viajando. Un adolescente está más a salvo sentado en una silla que haciendo un test de Cooper (prueba de resistencia aeróbica) en el instituto, pero esperamos que gane salud corriendo. Y, desde luego, es mucho menos arriesgado jugar al ajedrez que al fútbol, aunque millones de personas parecen divertirse bastante más viendo veintidós cuerpos persiguiendo un balón que dos cerebros echando humo frente a un tablero.

El problema de escribir lo que está permitido

No existen fórmulas jurídicas capaces de categorizar y evaluar todos esos riesgos permitidos. No puede dejarse por escrito, ni siquiera aproximadamente, qué conductas estamos dispuestos a admitir en cada situación imaginable.

En algunos ámbitos profesionales muy reglados, el oficio se ejerce a ritmo de protocolo. Esos protocolos se construyen y reconstruyen con la experiencia, muchas veces con la experiencia del accidente, precisamente para identificar los riesgos y dejar escrito cómo evitarlos.

Pero el protocolo tampoco puede prever todo lo posible. Y es que el riesgo permitido se aprende y se evalúa, sobre todo, por una observación actualizada de la práctica.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido. Foto: X @mundoes

En el boxeo, el problema es relativamente sencillo porque el reglamento permite golpear: la práctica encaja en el reglamento. En el fútbol, el rugby, el baloncesto o el balonmano ocurre algo bastante más perturbador: el reglamento prohíbe muchas conductas que, sin embargo, se dan constantemente.

Incumplir el reglamento, podríamos decir, forma parte del juego. O, dicho de otro modo: las normas del juego pasan por no respetar, a veces, el reglamento. Un partido de fútbol sin ninguna falta sería casi un partido amañado, un partido que no se ha querido jugar. Desde que niños y niñas empiezan a competir, sus entrenadores les enseñan a pelear un balón, a meter el cuerpo, a usar el hombro, a hacer faltas tácticas y, finalmente, a optimizar las sanciones y las tarjetas.

“Buena falta”, se oye desde el banquillo. “Había que hacerla”. La práctica se consolida así, en parte, contra el reglamento.

Cuando el derecho mira al campo

Y todo esto lo observa el derecho penal. Si un boxeador mata accidentalmente a otro con un puñetazo propio del combate, la muerte no convierte el hecho en un homicidio. Si un futbolista provoca la muerte de otro mediante un golpe, el derecho penal tiene que hacer cálculos más finos.

La muerte de Jesús de Miguel tras chocar de forma violenta con el portero del Andorra abre un interrogante aparentemente sencillo: ¿era el rodillazo todavía fútbol? Más allá incluso de lo que pensara concretamente el portero al salir; más allá incluso de su evaluación particular del riesgo, ¿era su conducta muy distinta de algunas que suelen verse en casi todas las jornadas?

Esto no equivale a cuestionar si la acción era reglamentaria. No lo era. Ni siquiera si merece una expulsión: la merece. La pregunta es si la conducta que produjo el resultado podía todavía reconocerse como razonable dentro de un contexto futbolístico amplio.

Y ese contexto incluye las reglas, naturalmente. Pero incluye también la velocidad, la intensidad, el balón dividido, la posición de los jugadores, la voluntad de anticiparse al contrario y esas otras normas, nunca completamente escritas, que interiorizan, desde las categorías infantiles, quienes juegan para ganar.

El derecho penal no puede reconfigurar las prácticas sociales

El derecho penal no sirve para conjurar los riesgos que la sociedad, en sus cotidianeidades, asume como propios. Y sucede que la sociedad incrementa constantemente sus riesgos (tecnologías más invasivas, transportes más rápidos, experiencias más intensas…). El derecho penal puede limitar conductas puntuales y perseguir excesos palmarios. Lo que no puede hacer es castigar a quien hizo lo que tantas veces se hace solo porque, esta vez, el resultado fue fatal.

Y si lo que se quiere censurar no es el hecho, sino la práctica social, ha de ser, primero, con otras herramientas. Con sanciones deportivas, con sanciones administrativas, con reglamentos más severos, con protocolos distintos o con una interpretación más rigurosa de los que ya existen. El derecho puede contribuir a cambiar una práctica, pero no debería hacerlo empezando por el castigo penal de quien actuó cuando esa práctica todavía era tolerada.

Porque el derecho penal solo puede aparecer al final. Ello a pesar de que el resultado, por terrible, nos empuje emocionalmente a querer colocarlo al principio.

*Artículo publicado originalmente en The Conversation.