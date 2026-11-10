Baja en Francia para enfrentar a Italia en Nations League: acuerdo con el Real Madrid deja fuera a figura

El centrocampista Aurélien Tchouaméni, una de las figuras del Real Madrid, presenta una lesión en los aductores y será baja para los partidos que Francia disputará ante Italia y Turquía por la Nations League de la UEFA.

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Se trata de la tercera ausencia sensible en Francia desde el inicio de la segunda concentración dirigida por Zinedine Zidane, tras las bajas del defensa Pierre Kalulu y del delantero Marcus Thuram, reemplazados en la convocatoria por Sael Kumbedi y Eli Junior Kroupi, respectivamente.

Con la baja del volante del Real Madrid, de 26 años de edad y con 50 partidos internacionales con Francia, Zidane pierde a una referencia del mediocampo para una jornada clave en la Nations League antes de finalizar el año. Asimismo, se conoció que Aurélien Tchouaméni no será reemplazado en la convocatoria.

El seleccionador tampoco dispone de Manu Koné, recién reincorporado a la competición con la Roma de Italia tras superar una lesión muscular. Con estas dos bajas, Zidane espera dar recambio en esas posiciones y probar nuevos jugadores que puedan potenciar a una de las mejores selecciones del mundo.

Aurélien Tchouaméni celebra un gol con el Real Madrid Foto: Real Madrid

Cabe recordar que Tchouaméni apenas regresaba a la actividad después de la lesión en los aductores sufrida durante el Mundial 2026, donde Francia fue eliminado en las semifinales por España. Por esa razón quedó fuera de la primera convocatoria de Zidane, anunciada a finales de septiembre.

Mal momento para una figura de Francia y Real Madrid

Desde entonces había recuperado un buen nivel físico y competitivo con el conjunto madridista, lo que le permitió regresar a la selección para esta ventana internacional antes de sufrir una nueva recaída muscular. Espera adelantar un arduo proceso de recuperación y estar en la cancha lo más pronto posible.

Tras sumar tres victorias y un empate en cuatro partidos, Francia lidera el Grupo 1 de la Nations League. Con estos resultados, los Blues tienen encaminada su clasificación para los cuartos de final antes de medirse con Italia en Milán y Turquía en Burdeos.

Comunicado de Francia sobre Tchouaméni

“Aurélien Tchouameni sufre de la aducción del muslo derecho. Tras haber intercambiado opiniones con los médicos del Real Madrid, el cuerpo médico de los Bleus, de acuerdo con el jugador, ha decidido ponerlo a disposición de su club. No será reemplazado”, dice Francia en un comunicado de prensa.

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