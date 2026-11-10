Con un emotivo recuerdo de Martín Elías, Dayana Jaimes enfrentó a sus detractores: “Me he equivocado”

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Dayana Jaimes llamó la atención de sus seguidores al recordar a Martín Elías para compartir un contundente mensaje en el que reflexionó sobre cómo ha sido su vida y la de su hija, Paula Elena Díaz, desde su trágico fallecimiento

Aunque este acontecimiento marcó un antes y un después en su vida, transformando por completo sus planes y la estabilidad de su hogar, la comunicadora dejó claro que su historia va mucho más allá de lo que alcanzó a vivir con el artista vallenato.

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Su reflexión se da como una respuesta frente a los constantes señalamientos que recibe, por parte de personas que, según mencionó, sostienen que todo lo que ha conseguido y lo que tiene actualmente se lo debe a su fallecido esposo.

Por eso, ante estos comentarios, Dayana Jaimes quiso destacar que detrás de su presente también hay años de esfuerzo, dedicación y trabajo que ella misma ha realizado para salir adelante junto a su hija.

“Siempre me he sentido orgullosa de haber sido la esposa de Martín, pero también me siento muy orgullosa de mí”, comenzó diciendo en su publicación, donde optó por restringir los comentarios de los usuarios.

Enseguida, expresó que, a casi diez años de la dolorosa partida del hijo de Diomedes Díaz, hoy puede mirar atrás y reconocer todo el esfuerzo que ha hecho con el propósito de garantizar la estabilidad y la tranquilidad de su hogar, pensando en su bienestar y, especialmente, en el de su pequeña.

En este contexto, recordó que se ha dedicado a estudiar, prepararse, trabajar y, en ocasiones, tomar decisiones difíciles. “Me he equivocado, pero he tratado de seguir construyendo una vida para mi hija y para mí. Por eso cuando alguien dice que todo lo que soy o lo que tengo es gracias a él, pienso en todo lo que esa persona desconoce de mi camino”, recalcó.

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Para aquellas mujeres que se sienten identificadas con su historia y con los fuertes señalamientos que ha tenido que enfrentar, Dayana Jaimes comentó: “hoy les quiero decir algo: solo ustedes saben todo el esfuerzo que hay detrás de lo que los demás no ven”.

“Hoy puedo reconocer todo lo que he logrado, agradecer y disfrutarlo, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta aquí”, concluyó Jaimes, dejando clara su postura frente a los mensajes negativos que recibe de sus detractores por la vida que ha reconstruido tras la muerte de Martín Elías.