Laura Tobón anunció el nacimiento de Mattia con emotivas imágenes: “Los tiempos de Dios son perfectos”

La felicidad llegó por partida doble para Laura Tobón y Álvaro Rodríguez. Después de meses de expectativa, de espera y de compartir con sus seguidores diferentes momentos del embarazo, la presentadora colombiana anunció que su segundo hijo ya nació y mostró las primeras imágenes de este encuentro familiar.

Laura Tobón expuso decisión médica que se tomó por su segundo embarazo; llegó a las 40 semanas

La pareja publicó las imágenes a través de sus cuentas de Instagram, donde compartió un video con algunos instantes del nacimiento.

En las imágenes se puede ver a Laura durante el parto, acompañada por su esposo y el equipo médico que estuvo pendiente del procedimiento. También quedó registrado el instante en que ambos pudieron tener al pequeño entre sus brazos.

“Bienvenido a nuestras vidas, Mattia”, escribió la presentadora al comenzar el mensaje dedicado a su bebé. Además, explicó que el nombre elegido tiene un significado muy especial para la familia, pues está relacionado con un “regalo de Dios”.

“Hoy entiendo más que nunca que los tiempos de Dios son perfectos, porque no pudiste haber llegado en un momento más lindo a nuestras vidas”, expresó la presentadora dejando ver lo importante que resulta la llegada de Mattia para ella y su esposo.

El segundo bebé no será el único protagonista de esta nueva etapa. Con su nacimiento, Lucca, el primer hijo de la pareja, comienza una aventura diferente al convertirse en hermano mayor.

Sus padres hicieron referencia a ese cambio familiar y recordaron cuánto habían esperado este momento.

“Soñamos tanto contigo, te imaginamos tantas veces y hoy, por fin, podemos tenerte en nuestros brazos. Lucca por fin será hermano mayor”, compartieron.

El nacimiento del pequeño ocurrió después de que Laura alcanzara las 40 semanas de embarazo.

Horas antes del nacimiento, la modelo contó que ya estaba en la clínica y que los médicos habían decidido iniciar un parto inducido, debido a que Mattia todavía no daba señales de querer llegar por sí solo.

Laura Tobón tuvo particular reacción en la revelación de sexo de su segundo bebé; su cara dio de qué hablar: “Yo, en shock”

“Mattia está tan cómodo que vamos por parto inducido”, comentó, mientras aceptaba que sentía nervios, pero también una enorme felicidad.

Finalmente, la pareja cerró la noticia de la llegada de su bebé con una promesa especial: “Prometemos cuidarte, protegerte, acompañarte y hacerte sentir amado todos y cada uno de los días de tu vida”.