Carlos Torres, Ryan Castro y Laura Tobón: el ‘front row’ colombiano que brilló en el desfile de Tommy Hilfiger en Nueva York

Nueva York volvió a poner la moda en el centro de la agenda internacional y, esta vez, tres colombianos ocuparon un lugar privilegiado en uno de los desfiles más esperados de la Semana de la Moda.

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Carlos Torres y Laura Tobón en el lanzamiento de la colección Primavera/Verano 2027 de Tommy Hilfiger. Foto: Instagram @lauratobon

Carlos Torres, Ryan Castro y Laura Tobón estuvieron en el front row de la presentación de Tommy Hilfiger, realizada el 10 de septiembre en el histórico Hotel Plaza de Manhattan.

La firma estadounidense presentó allí su colección Primavera 2027, en una puesta en escena que conectó varios de los códigos que han acompañado la trayectoria de Hilfiger: el estilo preppy, la cultura universitaria, el deporte y una idea muy estadounidense de la moda.

Pero el escenario elegido también tenía una carga personal para el diseñador, pues el Plaza fue durante años uno de los lugares que hicieron parte de su vida en Nueva York.

La convocatoria incluyó figuras de la música, el cine, el modelaje y el deporte, entre ellas Gigi Hadid, Kate Moss, Camila Cabello, Jisoo, Kenia OS y Bad Gyal.

Para esta temporada, Hilfiger volvió a explorar el imaginario que ha convertido su nombre en uno de los referentes de la moda estadounidense.

La colección, presentada bajo el concepto ‘Plaza Prep’, tomó elementos clásicos del estilo universitario y los llevó a una lectura más contemporánea.

Polos, camisetas tipo rugby, chaquetas deportivas, prendas de inspiración colegial, cuadros y siluetas relajadas aparecieron a lo largo de la pasarela. El resultado buscó actualizar el tradicional universo preppy sin desprenderse de los códigos que han definido a Tommy Hilfiger desde sus primeros años.

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El escenario fue fundamental para entender la propuesta. El Hotel Plaza, ubicado frente a Central Park, no funcionó simplemente como telón de fondo. Para Hilfiger se trató también de una especie de regreso a un lugar asociado con su propia historia en la ciudad.

Y fue precisamente esa mezcla entre moda, cultura popular y espectáculo la que caracterizó la presentación.

Ryan Castro junto a Camila Cabello y Kenia Os en el desfile de Tommy Hilfiger en la Semana de la moda de Nueva York 2026. Foto: Instagram @ryancastro

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Tommy Hilfiger apareció acompañado por un pequeño perro.

El diseñador hizo su entrada junto al animal, una escena que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada y que aportó un elemento inesperado a una presentación construida alrededor de códigos clásicos de la cultura estadounidense.

Luego se conoció que el perro, de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol Travis Kelce, es el nuevo embajador de la marca.

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La presentación del diseñador sucede en el marco de Fashion Week de Nueva York, una de las semanas de la moda más importantes del mundo, cuya edición de septiembre de 2026 se desarrolla entre el 10 y el 15 bajo el calendario oficial del Council of Fashion Designers of America (CFDA).

El programa reúne a algunas de las principales firmas estadounidenses y a diseñadores consolidados y emergentes.

Entre los nombres destacados de esta temporada aparecen Michael Kors, Coach, Calvin Klein y Thom Browne, además de nuevas propuestas que buscan hacerse un lugar dentro de una industria cada vez más globalizada.

Incluso antes del inicio oficial de la semana, Ralph Lauren había presentado su colección Primavera 2027 en Nueva York, mientras Coach celebró sus 85 años con una presentación especial.