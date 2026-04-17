Carlos Torres, Laura Tobón, Manuel Medrano y más personalidades celebraron el inicio de la primavera con una ‘garden party’ en Bogotá

Bogotá se vistió de glamour con una garden party para celebrar el inicio de la primavera este 2026. Bajo el cielo del norte de la capital, celebridades nacionales e internacionales se reunieron en un evento exclusivo que fusionó moda y música.

El Jockey Club, ese enclave señorial del distrito financiero bogotano, abrió sus jardines para recibir a un selecto grupo de invitados. La velada, organizada para conmemorar el arranque de la temporada primaveral junto a la marca de moda estadounidense Tommy Hilfiger.

Así fue el lanzamiento de ‘Playing it Dandy’, la colección de moda que se tomó Casa Medina en Bogotá

Helena Fadul, Ana Galán de Brigard, Lucía Zea, María Juliana Morales. Foto: Tommy Hilfiger

Isabella Arango Cabal y Stephania Barbudo. Foto: Tommy Hilfiger

Entre los rostros más destacados estuvieron Carlos Torres, actor y empresario conocido por su papel en La reina del flow; Laura Tobón, presentadora, y Manuel Medrano, cantautor galardonado con un Latin Grammy, quien no solo asistió, sino que protagonizó uno de los momentos centrales del evento.

La diseñadora caleña Johanna Ortiz inauguró la agenda de pasarelas en la Semana de la Moda de Madrid con su colección ‘Alma’

Pamela Nader y Nicole Jaar. Foto: Tommy Hilfiger

A ellos se sumaron Mabel Moreno, actriz de prolífica trayectoria televisiva; Alejandro Abeijón, de Rawayana; David Escobar, integrante de Piso 21; Danielle Arciniegas, actriz y modelo; Manolo Alzamora, actor; Juan Por Dios, músico de Ácido Pantera; Luana Barron, modelo peruana, y Natalie Vértiz, Miss Perú 2011.

Mabel Moreno. Foto: Tommy Hilfiger

David Escobar ‘Dim’ Piso 21 y Daniele Arciniegas. Foto: Tommy Hilfiger

La presentación de Manuel Medrano fue el corazón acústico de la velada. En un set íntimo, el artista bogotano desgranó temas como Bajo el agua, Afuera del planeta, Una y otra vez, que resonaron con la calidez del público.

Así fue la exclusiva cena de presentación de la nueva edición del bolso ‘Sofia’ de Silvia Tcherassi durante el Miami Open 2026

Carlos Torres, Laura Tobón, Manuel Medrano y más personalidades celebraron el inicio de la primavera con una ‘garden party’ en Bogotá Foto: Tommy Hilfiger

La colección primavera 2026 de la marca fue el eje temático de la noche. Rindió homenaje al estilo de la costa oeste estadounidense y reinterpretó de forma innovadora siluetas vaqueras, como el corte barril para mujer, así como los lavados suaves propios de la temporada.

Laura Tobón. Foto: Tommy Hilfiger

Alejandro Abeijón, guitarrista de Rawayana. Foto: Tommy Hilfiger

Los clásicos de la marca, como las camisetas de rugby, los polos, las capas para escapadas vacacionales y los linos transpirables, fueron protagonistas entre los invitados.

Carlos Torres, Laura Tobón, Manuel Medrano y más personalidades celebraron el inicio de la primavera con una ‘garden party’ en Bogotá Foto: Tommy Hilfiger

El cierre llegó con fuerza en la azotea del exclusivo club donde MNKY BSNSS tomó el control con un set de DJ cargado de beats electrónicos. La banda bogotana, conocida por su fusión de ritmos urbanos y electrónicos, hizo que el rooftop vibrara.

De la música a la moda: Ryan Castro se lanzó como director creativo para una colección llena de esencia caribeña

Miguel "Mono" Urina y Kike Vélez De MNKY BSNSS Foto: Tommy Hilfiger

El evento, alineado con el espíritu de moda, arte, música, entretenimiento y deporte que define a sus anfitriones, sirvió como pretexto para celebrar la primavera, la moda y la música.