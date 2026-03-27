De la música a la moda: Ryan Castro se lanzó como director creativo para una colección llena de esencia caribeña

Ryan Castro ya no es solo una voz clave del reguetón y el dancehall, es una marca cultural que ha sabido convertir su origen, su estética y su identidad en una plataforma global. Desde las calles de Medellín hasta escenarios internacionales, el artista paisa ha construido una carrera que mezcla calle, ambición y visión de negocio, con éxitos como Mujeriego, Jordan y Tonto junto a J Balvin , además de reconocimientos que han confirmado su peso dentro de la música latina contemporánea.

A eso se suma su álbum debut El Cantante Del Ghetto, certificado 2x Platino por la RIAA, y su inclusión en la lista Future 25 de Rolling Stone U.S., una señal clara de que su impacto ya trasciende el circuito urbano.

Así fue el lanzamiento de ‘Playing it Dandy’, la colección de moda que se tomó Casa Medina en Bogotá

En 2026, Ryan volvió a mover la conversación, esta vez desde un territorio distinto pero coherente con su evolución: la moda. El artista se unió a Agua Bendita para lanzar Awaa, una colección cápsula cocreada en la que no aparece como una imagen prestada para una campaña, sino como director creativo, involucrado tanto en el diseño de las prendas como en la dirección del concepto visual.

Ryan Castro no es ajeno al mundo de la moda. Su primera incursión fue con el lanzamiento de su línea de ropa Ghetto Med. Este 2026 incursiona con una nueva colaboracion con Agua Bendita y su colección Awaa. Foto: Agua Bendita

El movimiento no sorprende del todo en alguien que ha hecho de su estilo una extensión de su música, pero sí confirma que Ryan Castro entiende la moda no como adorno, sino como lenguaje.

Ryan Castro, conocido como “El Cantante Del Ghetto”, tiene una historia que explica por qué su salto a la moda tiene sentido. Empezó cantando en las calles del barrio Pedregal, en Medellín, y más tarde vivió en Curazao, donde absorbió el reggae y el dancehall que hoy marcan su esencia sonora. Esa mezcla entre barrio paisa y Caribe no solo definió su música, también construyó una estética reconocible, libre, colorida y profundamente urbana.

Su trayectoria reciente lo muestra en plena expansión. Además de llenar arenas en Estados Unidos, en 2024 presentó El Ritmo Que Nos Une, canción que se volvió un símbolo cultural alrededor de la Selección Colombia. Y en 2026, su sencillo La Villa escaló hasta el puesto 31 del chart global de Spotify y alcanzó el número 1 en varios mercados de Latinoamérica. Todo eso dibuja a un artista que ya juega en varias ligas al mismo tiempo.

Ryan Castro no es ajeno al mundo de la moda. Su primera incursión fue con el lanzamiento de su línea de ropa Ghetto Med. Este 2026 incursiona con una nueva colaboracion con Agua Bendita y su colección Awaa. Foto: Agua Bendita

Awaa, una cápsula con ADN caribeño

La colaboración con Agua Bendita lleva ese universo a la ropa. Awaa nace de la unión entre awoo expresión asociada a Ryan Castro, y agua, el corazón del nombre de la marca. El resultado es una colección inspirada en atardeceres intensos, con una paleta explosiva de amarillos, rojos, verdes y rosas, acompañada por bloques gráficos y las clásicas orquídeas colombianas que suelen dialogar con el ADN visual de Agua Bendita.

Así fue la exclusiva cena de presentación de la nueva edición del bolso ‘Sofia’ de Silvia Tcherassi durante el Miami Open 2026

Ryan Castro no es ajeno al mundo de la moda. Su primera incursión fue con el lanzamiento de su línea de ropa Ghetto Med. Este 2026 incursiona con una nueva colaboracion con Agua Bendita y su colección Awaa. Foto: Agua Bendita

La cápsula reúne más de 40 referencias para hombre y mujer, con prendas beachwear, trajes de baño, ready-to-wear y accesorios. Entre los elementos más llamativos aparecen vestidos de baño trabajados que celebran la artesanía y camisetas estampadas que llevan la energía del dancehall al vestuario de verano.

Ryan Castro no es ajeno al mundo de la moda. Su primera incursión fue con el lanzamiento de su línea de ropa Ghetto Med. Este 2026 incursiona con una nueva colaboracion con Agua Bendita y su colección Awaa. Foto: Agua Bendita

La evolución de Ryan Castro en la moda tampoco empezó con Agua Bendita. Antes ya había dado señales claras con Ghetto Med, su primera línea de ropa, vendida exclusivamente en Medellín e inspirada en el streetwear de los barrios colombianos.

Allí ya se veía una intención: vestir una identidad y no solo vender un nombre. Esa lógica se amplificó el año pasado, cuando Ryan se convirtió en el único artista en desfilar en el show de KidSuper durante Paris Fashion Week para la colección Spring 2026. Fue un gesto simbólico enorme, porque lo ubicó en un circuito donde la música, el diseño y el prestigio cultural se cruzan con naturalidad.

Silvia y Sofía Tcherassi abren las puertas de su casa en Miami para hablar de su relación y el futuro de la marca

La unión entre Ryan Castro y Agua Bendita también tiene un componente simbólico potente: ambos proyectos nacieron en Colombia, crecieron desde la cultura local y hoy proyectan una imagen global sin renunciar a sus raíces.

Agua Bendita, fundada por Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez, se ha hecho un lugar en el mundo del resort wear gracias a su trabajo artesanal y a una visión sofisticada de la feminidad. Ryan, por su parte, representa una masculinidad urbana que no teme a la emoción, al color ni a la celebración del origen.

El nuevo lujo social entre los jóvenes: matcha y nuevos rituales

Ryan Castro no es ajeno al mundo de la moda. Su primera incursión fue con el lanzamiento de su línea de ropa Ghetto Med. Este 2026 incursiona con una nueva colaboracion con Agua Bendita y su colección Awaa. Foto: Agua Bendita

El lanzamiento de Awaa, además, coincide con el cierre de la gira Sendé World Tour de Ryan Castro, que culminará el 25 de abril de 2026 con el concierto De Regreso a Casa en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ese cierre refuerza la narrativa de regreso, identidad y consolidación que hoy atraviesa su carrera.