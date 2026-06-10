Comienza Cali Distrito Moda: más de 33 desfiles y 17 pasarelas

Durante tres días, la capital del Valle del Cauca se convertirá en el epicentro de la cultura, diversidad y glamour con el inicio de la quinta edición de Cali Distrito Moda 2026. El objetivo central será convertir a esta ciudad en una gran pasarela donde la moda dialogue con el turismo, la economía, la industria creativa y la proyección internacional del territorio.

El Centro de Eventos Valle del Pacífico espera recibir, entre el 11 y 13 de junio, alrededor de 35.000 invitados: diseñadores, modelos, empresarios, celebridades, medios de comunicación, aliados y ciudadanía en general.

La Estación del Tren, en Palmira, fue el escenario escogido para la pasarela inaugural, en donde lo moderno y lo vintage se encontrarán en una puesta en escena en movimiento. Jhoan Sebastián Grey, diseñador caleño, ganador de Project Runway América y una de las figuras más destacadas de la moda colombiana, será el encargado de dar inicio a Cali Distrito Moda 2026 con sus brillantes creaciones.

Será una pasarela de lujo contemporáneo, donde la precisión técnica, las siluetas impecables y la elegancia estructurada abrirán la puerta a este mundo de la moda. Luego vendrá la pasarela de la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar, quien presentará una propuesta inspirada en la armonía entre la naturaleza y la exclusividad. Sus diseños fusionan texturas orgánicas, elementos escultóricos en tonos dorado bronce y siluetas fluidas que exaltan la feminidad, la sofisticación y la fuerza de la mujer contemporánea.

Cali Distrito Moda: la ciudad se viste del mejor diseño local e internacional con más de 30 pasarelas

Circuito de moda

Cali también se transforma en su propio circuito de moda con la pasarela underground, Distrito Pacific, uno de los momentos más esperado de este evento, donde se exaltará la belleza natural, urbana y creativa de la región. Esta puesta en escena se realizará en el sótano 3 de Pacific Center, bajo una estética vanguardista, urbana e interactiva.

En este espacio, Nicteel by Owana Lima, de Guatemala, y Panni Margot vinculada a Argentina Fashion Week, presentarán sus más recientes colecciones traídas desde importantes semanas de la moda de la región. La propuesta promete convertirse en uno de los formatos más virales de esta edición por su carácter inmersivo, experimental y visualmente disruptivo.

El 12 de junio el Jardín Botánico de Cali se convertirá en el escenario de la pasarela “Cali es donde debes estar”, una experiencia que conectará diseño, naturaleza y territorio.

El Zoológico de Cali recibirá un desfile exclusivo el 13 de junio, donde se presentará Franklin Ramos con su más reciente colección masculina de Toscano, y al cierre una experiencia de la mano de Teresa, esencia entre hilos. Un cierre con broche de oro.

Centro de eventos Valle del Pacífico

Del 11 al 13 de junio, Cali Distrito Moda se tomará el Centro de Eventos Valle del Pacífico. El recinto abrirá sus puertas a partir de las 2:00 p. m. durante los tres días para recibir al público con una agenda que incluye pasarelas, alfombras rojas, muestra comercial, zonas de experiencia, firma de autógrafos, espacios lounge, fiestas y un festival de DJ.

La programación contará con la participación de más de 15 celebridades invitadas como anfitrionas. Entre ellas sobresalen Sofía Osio Luna, Manelyk González, Yovana Ventura, Melina Ramírez, Laura Barjum y Mabel Moreno.

La programación contará con la participación de más de 15 celebridades invitadas como anfitrionas. Foto: Suministrada - API

Museo de la moda

Será una exhibición integrada por 30 diseñadores que presentarán piezas inspiradas en las bordadoras de Cartago. Durante el evento, los asistentes podrán conocer propuestas concebidas como homenaje a estas artesanas y a su aporte al patrimonio cultural del Valle del Cauca.

Guio Di Colombia, CEO de Cali Distrito Moda, destacó que “este es un proyecto que se hace para una ciudad que necesita respirar, que necesita noticias positivas y mostrarle al país y al mundo que la moda es un renglón muy importante de la economía. Este sector genera 85.000 empleos directos y más de 154.000 indirectos. En 2025, Cali Distrito Moda generó 4.800 empleos entre directos e indirectos, y este año esperamos sobrepasar los 6.000”.

El cierre incluirá una pasarela de la Gobernación del Valle del Cauca junto al diseñador Stevan Valencia, dedicada a los campesinos del departamento. Jimena Toro, vicepresidenta asociada a la junta directiva de Cali Distrito Moda, aseguró que quieren “una moda que represente la diversidad del Valle del Cauca, que abra espacios para todos los territorios, que valore las diferencias y conviertan las pasarelas en plataformas donde cada comunidad pueda sentirse vista, reconocida y orgullosamente representada”.

Esta quinta edición de Cali Distrito Moda es organizada por la Cámara de la Moda Colombiana, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y aliados estratégicos como Pacific Center, la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali. Además, cuenta con alianzas con medios nacionales e internacionales como Jet-set, El País, Marie Claire y Vogue.

La agenda incluye cerca de 37 actividades entre eventos públicos, privados y sociales. Las pasarelas tendrán acceso mediante invitación, mientras que el ingreso general al Centro de Eventos Valle del Pacífico tendrá un valor de $25.000 en taquilla.