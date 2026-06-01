Cali Distrito Moda: la ciudad se viste del mejor diseño local e internacional con más de 30 pasarelas

Medellín tiene Colombiamoda. Bogotá, el Fashion Week. Y, desde hace cinco años, Cali celebra su moda rindiendo una oda al color y la alegría con su entrañable Cali Distrito Moda. Entre galas, alfombras rojas, cócteles, brunchs y fiestas, el evento le rinde honor a la ciudad y la región. En Cali Distrito Moda todos brillan: desde quienes tinturan telas orgánicas con fruto del guásimo, hasta quienes trenzan retazos de piel para darle vida a una falda.

Este sueño que comenzó en Palmira, de la mano de Guio Di Colombia, presidente de la Cámara de la Moda Colombiana y CEO de Cali Distrito Moda, se ha convertido en un ritual en el que muchas pasarelas se trasladan a escenarios insólitos como un bosque de pinos, un zoológico, el jardín botánico o una catedral. Este año, por ejemplo, la antigua estación del tren de Palmira oficiará como escenario, con la participación del caleño Joan Sebastián Grey, ganador de la temporada 17 de Project Runway América.

Cali Distrito Moda, la semana de la moda de la capital del Valle del Cauca. Foto: Cali Distrito Moda - API

Y aunque Cali y Palmira serán el epicentro de esta gran celebración de la moda, el impacto de Cali Distrito Moda se extenderá a todo el Valle del Cauca. Dos diseñadores y 40 modelos de Buenaventura harán parte de la programación oficial, mientras que la iniciativa “Modelaje al Distrito”, liderada por Pedro Tobón, enaltecerá el talento emergente del Distrito de Aguablanca.

A esta apuesta por la inclusión y la representación territorial se suma el norte del departamento, donde 30 maestras bordadoras de Cartago serán protagonistas de una pasarela especial que exaltará el arte del bordado como patrimonio cultural y símbolo de identidad vallecaucana. Como reconocimiento a su legado, el Museo de la Moda rendirá un homenaje a estas artesanas que han convertido a Cartago en un referente nacional de esta tradición textil.

Guio Di Colombia, presidente de la Cámara de la Moda Colombiana y CEO de Cali Distrito Moda. Foto: Cali Distrito Moda - API

En esta quinta edición la cita será del 11 al 13 de junio. La pasarela inaugural estará a cargo de Daniel Salazar, el caleño detrás de Islote Blanco, y Bryan Quan, diseñador guatemalteco que presentará una inédita colección de sastrería masculina de su firma Lanificio di Livenza.

Más allá del diseño

Como diseñador de moda, Guio Di Colombia quiso trascender y convertirse en líder y productor, involucrando la arquitectura, la naturaleza y la idiosincrasia caleña para que diseñadores vallecaucanos y otros invitados exhibieran sus colecciones.

Por ser la única semana de la moda que existe en Cali, Cali Distrito Moda diseñó un modelo de economía colaborativa en el que todos se benefician. “El que hace zapatos los pone para la colección y la joyera aporta los diamantes al diseñador para que todo el ecosistema de la moda se dinamice”, enfatizó Di Colombia.

Cali Distrito Moda, la semana de la moda de la capital del Valle del Cauca. Foto: Cali Distrito Moda - API

Desde hace 26 años Di Colombia es testigo de la evolución de la moda en Cali a “pasos agigantados”, entendiendo que la ciudad se ha convertido en una cantera de diseñadores. Y es que Cali hace gala de nombres como Renata Lozano, Johanna Ortiz, Andrés Otálora y María Elena Villamil. Sin embargo, “el plato fuerte de Cali Distrito Moda serán los jóvenes, promesas del diseño colombiano con proyección internacional, que tendrán protagonismo de principio a fin”, aseguró Di Colombia.

Este año, “la entrada” será Cali Moda Gourmet. Diez restaurantes presentarán colecciones de diseñadores y platos inspirados en la haute couture de Valentino y la tradicional casa de joyas Cartier. Los asistentes podrán apreciar “la colorimetría y el emplatado de unos tallarines o frutos de mar convertidos en vestido o sombrero”, comentó Di Colombia.

Luego el Centro de Eventos Valle del Pacífico se convertirá en “el Disneyworld de la moda”. En 77 mil metros cuadrados convivirán fiestas temáticas, zonas de experiencia, muestras comerciales, firma de autógrafos, lanzamientos de colecciones y pasarelas. Asimismo, el sótano del centro comercial Pacific Center albergará otras experiencias.

Daniel Salazar, la esencia de Islote Blanco

A partir de su formación en diseño, fashion stylist y marketing, Salazar, de 29 años, sentó las bases para aportar contraste de colores y estampados a sus diseños. El resultado: cortes limpios, precisos y el uso del bloque de color, entendiendo que todo lo que diseña “debe ser vendible y versátil”.

Daniel Salazar, el alma de Islote Blanco. Foto: Daniel Salazar - API

Hace seis meses comenzó con su marca Islote Blanco. Su inspiración parte de las mujeres caleñas y su silueta, así como de la fauna y flora del Valle del Cauca. “Al crecer en Cali hago ropa pensando en las mujeres de clima caliente, no en la moda europea”, aseguró.

El diseñador, que comenzó muy joven confeccionando ropa para sus sobrinas y amigas, integra a sus prendas la artesanalidad caleña. Son confeccionadas ciento por ciento a mano a partir de canutillos y mostacillas que usa en los contornos.

Su obsesión por el color magenta, presente en las orquídeas que tanto le fascinan, sumada a los pantones de los aborrajados y chontaduros, será interpretada en bloques de color que los asistentes podrán ver y sentir.

Para Salazar la huella que ha dejado la moda caleña en la escena internacional es significativa gracias a su riqueza en movimiento, texturas, estampados y sensualidad, siempre manteniendo la elegancia sin caer en lo vulgar. En ese camino destaca y admira profundamente el trabajo de diseñadoras como Ortiz y Lozano, referentes que representan con orgullo el talento caleño ante el mundo.

Bryan Quan: Vita Leggera

Además de ser fundador y director creativo de Lanificio di Livenza, Bryan Quan es cofundador y director de la Semana de la Moda de Guatemala y presidente de la Cámara de la Moda de Guatemala.

LANIFICIO DI LIVENZA del diseñador guatemalteco Bryan Quan. Foto: LANIFICIO DI LIVENZA - API

Para este arquitecto de la imagen masculina, con 18 años de experiencia en imagen personal y estilismo de hombres de alto perfil, la imagen es una estructura de comunicación que puede abrir puertas, fortalecer reputaciones y convertir la esencia personal en una ventaja competitiva. “Vestir bien no es solo usar buena ropa. Es entender quién eres, qué representas y cómo quieres ser leído por el mundo”, aseguró.

Su colección Vita Leggera, que también incluye calzado italiano hecho a mano, apuesta por prendas formales y piezas versátiles pensadas para distintas edades, momentos y climas, inspiradas en el estilo de vida italiano. La propuesta demuestra que la elegancia no es rígida: es caminar con libertad, vestir con intención y proyectar sofisticación a través de fibras nobles como lana, lino y seda ligeras, frescas y de caída elegante.

“Para nosotros, la técnica está precisamente en lograr que una prenda parezca sencilla, cómoda y natural, aunque detrás exista un trabajo profundo de construcción, proporción y conocimiento textil. La ligereza, cuando está bien hecha, también exige mucha precisión”, anotó el diseñador.

LANIFICIO DI LIVENZA del diseñador guatemalteco Bryan Quan. Foto: LANIFICIO DI LIVENZA - API

La paleta de colores que presentará en Vita Leggera va desde negros sofisticados, símbolo de autoridad y refinamiento, hasta azules intensos, frescos y versátiles, junto a tonos brillantes que aportan vitalidad y una sensación mediterránea.

“La sofisticación empieza cuando un hombre entiende su cuerpo, su contexto y el mensaje que quiere proyectar. En esta colección tuve en mente un hombre latinoamericano que vive con intensidad, que se mueve entre distintos climas, compromisos y momentos sociales. Al hombre latinoamericano le gusta proyectar seguridad, carácter y buen gusto. Por eso esta propuesta busca una sofisticación más relajada”, completó Quan.

Otro de los talentos que brillará en esta edición de Cali Distrito Moda es Lúfer Fernández, diseñador de la tribu Nasa, quien presentará en exclusiva su colección. En las pasarelas también vibrarán los diseños de María Cabrera, así como un colectivo de 30 nuevos creadores de la Escuela Arturo Tejada Cano de Bogotá y 25 de la Fundación Academia Ojo Profesional.

Bryan Quan, diseñador gutemalteco y fundador de LANIFICIO DI LIVENZA. Foto: LANIFICIO DI LIVENZA - API

Además estarán la diseñadora yucateca Mora Ruiz; Nictel Bayova Malima, que mezcla prendas de sastrería con artesanía ancestral en lana de ovejón, y Claudia Arce, un nombre de enorme peso en la alta costura latinoamericana, que ha cerrado ediciones de Argentina Fashion Week con sus colecciones.

Revolución mundial

Bajo el concepto de Revolución Mundial —en el que la moda evoluciona y revoluciona dentro de un sistema cultural y social que define tendencias—, Cali Distrito Moda cuenta este año con aliados como la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Palmira, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali.

La proyección para esta quinta edición es generar 4.800 empleos directos e indirectos, una derrama económica de 1.200 millones de pesos para Cali y de 2.600 millones para el Valle del Cauca.

Kahren Rondón, gerente de planeación estratégica de la Cámara de la Moda Colombiana. Foto: Cali Distrito Moda - API

De acuerdo con Kahren Rondón, gerente de planeación estratégica de la Cámara de la Moda Colombiana y miembro de la junta directiva de Cali Distrito Moda, previo al evento se invirtieron 3.400 millones de pesos, de los cuales un porcentaje se queda en la región. Este año 900 modelos desfilarán por 33 pasarelas y, por ser un evento gratuito, se espera la asistencia de aproximadamente 35.000 personas.