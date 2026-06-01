Lo que pudo haber sido una de las bodas más espectaculares del calendario social de 2026 terminó convirtiéndose en una lección de completa elegancia. La cantante británico-albanesa Dua Lipa y el actor británico Callum Turner se casaron matrimonio el 31 de mayo en una ceremonia civil celebrada en el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los escenarios favoritos de las celebridades londinenses para bodas discretas.

La unión se mantuvo en reserva hasta después del enlace y reunió únicamente a familiares y amigos cercanos.

Más que una celebración ostentosa, el matrimonio se convirtió en una declaración estética. La gran conversación sobre la boda giró alrededor del conjunto nupcial elegido por Dua Lipa.

Lejos de los códigos tradicionales de la novia contemporánea, la artista apareció con un diseño de alta costura firmado por la casa francesa Schiaparelli y concebido por su director creativo, Daniel Roseberry.

El atuendo estaba compuesto por una chaqueta estructurada en tono marfil y una falda asimétrica, complementadas con guantes blancos, una llamativa pamela diseñada por Stephen Jones y joyería de Bulgari.

Dua Lipa interpuso millonaria demanda contra famosa marca de tecnología: se reveló el motivo

La elección fue un guinó inevitablemente una de las imágenes más célebres de la historia de la moda: la boda de Bianca Jagger con Mick Jagger en 1971.

Aquella vez, Bianca desafió las convenciones con una chaqueta de inspiración masculina y falda fluida. Más de medio siglo después, Dua Lipa recuperó ese gesto de rebeldía elegante y lo reinterpretó desde la sensibilidad contemporánea.

El conjunto también reflejaba la evolución estética de Schiaparelli bajo Roseberry, una firma que en los últimos años ha logrado combinar el legado surrealista de Elsa Schiaparelli con una visión moderna del lujo.

Los botones joya dorados incorporados a la chaqueta aportaban una dimensión escultórica y personal a una silueta que, pese a su aparente sencillez, estaba cargada de referencias históricas y detalles artesanales.

Dua Lipa vivió preocupante situación en medio de su visita a Colombia; club de fans se pronunció

Mientras la cantante apostó por la reinterpretación de un ícono femenino, Callum Turner eligió la sobriedad de la tradición italiana. El actor apareció con un traje cruzado azul marino confeccionado por Ferragamo, acompañado por camisa y corbata del mismo tono.

La propuesta destacó por sus líneas limpias y una construcción clásica que contrastaba con la teatralidad característica de Schiaparelli.

La combinación de ambas firmas no fue fue al azar. Mientras Schiaparelli representa hoy una de las expresiones más audaces de la alta costura parisina, Ferragamo continúa siendo sinónimo de elegancia italiana atemporal.

Dua Lipa en Bogotá: la hermosa y talentosa diva fue devota de su gente y dejó bello cover de Shakira en El Campín

La artista no pisaba territorio colombiano desde hace tres años. Foto: Colprensa

La historia de la pareja se ha desarrollado con una discreción poco habitual. Los primeros rumores de romance surgieron en enero de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en Londres.

Meses después oficializaron públicamente la relación y, en junio de 2025, Dua confirmó su compromiso durante una entrevista con Vogue británica. La cantante reveló entonces que Turner había participado activamente en el diseño del anillo de compromiso, una pieza creada a partir de conversaciones con familiares y amigos cercanos para reflejar fielmente su estilo personal.

A sus 30 años, Dua Lipa se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música pop contemporánea, ganadora de múltiples premios Grammy y convertida en referente global de moda. Turner, de 36 años, ha construido una carrera sólida en el cine y la televisión británica, con producciones como The Capture y Masters of the Air, además de su participación en la franquicia Fantastic Beasts.