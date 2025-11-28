Dua Lipa se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop actual, destacándose por su estilo, su presencia en el escenario y su innegable talento. Con canciones icónicas como New Rules, la artista ha logrado conectar profundamente con el público.

En días recientes volvió a sorprender a sus seguidores colombianos al cumplir su tan esperado regreso al país, esta vez como parte de su gira Radical Optimism, un tour que presentará este 28 de noviembre en Bogotá. La cantante ha recorrido varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Perú, México y Colombia, consolidando su relación con la región.

En su llegada a la capital colombiana, Dua Lipa cautivó con paseos que dio por el centro de Bogotá, visitando museos y lugares específicos en los que compartió con su familia y pareja sentimental. Fanáticos se acercaron a conocerla, mientras era escoltada y cuidada.

Sin embargo, las miradas de algunos curiosos se posaron en el hombre que la acompañaba en este recorrido, pues también es famoso en escenarios como Hollywood.

¿Quién es el prometido de Dua Lipa?

Callum Turner es la actual pareja sentimental de Dua Lipa, y la conquistó desde 2024, cuando fueron vistos juntos en Los Ángeles. El artista se mostró muy cercano a la cantante desde un inicio, apoyándola en toda la trayectoria que lleva.

El modelo británico ha sido conocido por trabajos en producciones como Animales fantásticos, donde dio vida a Theseus Scamander; en la serie Glue, The boys in the boat y Los amos del aire. De igual manera, ha sido parte de campañas para Reebok y Next plc.

Callum Turner y Dua Lipa. | Foto: WireImage

Cabe recordar que en 2022 protagonizó una de las giras más comentadas del año. Su Future Nostalgia Tour cautivó a millones de fans alrededor del mundo, con presentaciones vibrantes en distintas ciudades, donde fue recibida con euforia y admiración.

Aquella llegada a la capital colombiana generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores. A pesar de los problemas logísticos asociados al evento, el show fue ampliamente aplaudido. La cantante brilló con una producción impecable y una interpretación vocal sobresaliente, conquistando al público con temas como We’re Good, Future Nostalgia, Be the One y Break My Heart.